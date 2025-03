W walce wieczoru sobotniej gali UFC Fight Night ponownie skrzyżują rękawice Marvin Vettori (19-6-1) i Roman Dolidze (14-3). Ich pierwsze starcie odbyło się dwa lata temu podczas gali UFC 286 w Londynie, gdzie po pełnym dystansie sędziowie jednogłośnie wskazali na zwycięstwo Włocha. Od wygranej z Dolidze "The Italian Dream" stoczył tylko jeden pojedynek, w którym w czerwcu 2023 roku uległ Jaredowi Cannonierowi. Tymczasem jego rywal pozostawał znacznie bardziej aktywny - w 2023 roku walczył trzykrotnie, odnosząc dwa cenne zwycięstwa nad Anthonym Smithem i Kevinem Hollandem. Gruzin z pewnością będzie chciał wykorzystać fakt, że jego przeciwnik może być daleki od optymalnej formy.

Nie tylko starcie Vettoriego z Dolidze zapowiada się emocjonująco. W co-main evencie kibice zobaczą konfrontację Chidiego Njokuaniego (24-10) z Elizeu Zaleskim dos Santosem (25-8-1). Amerykanin, który przed laty rywalizował w Bellatorze, jeszcze niedawno znajdował się na zakręcie kariery, ponosząc trzy kolejne porażki, w tym z Michałem Oleksiejczukiem. Ostatnio jednak zdołał odbudować swoją pozycję, wygrywając dwie walki z rzędu. Brazylijczyk z kolei w swojej ostatniej walce nie dał szans rywalowi, nokautując go w zaledwie 75 sekund. Jego agresywny styl może stanowić spore wyzwanie dla Njokuaniego, który preferuje techniczne rozwiązania w stójce.

Karta walk gali UFC Fight Night w Las Vegas oferuje także kilka innych ciekawych pojedynków. Do oktagonu wejdą m.in. Alexander Hernandez (15-8), Da’Mon Blackshear (15-7-1), Waldo Cortes-Acosta (12-1) oraz niepokonany Andre Lima (10-0).

UFC Fight Night: Vettori - Dolidze 2. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC Fight Night: Vettori - Dolidze 2 w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport 1, Polsacie Sport Premium 2 i na platformie Polsat Box Go. Początek o północy.

Karta główna:

185 lb: Marvin Vettori (19-6-1) vs. Roman Dolidze (14-3)

170 lb: Chidi Njokuani (24-10) vs. Elizeu Zaleski dos Santos (25-8-1)

145 lb: Seung Woo Choi (11-7) vs. Kevin Vallejos (14-1)

155 lb: Alexander Hernandez (15-8) vs. Kurt Holobaugh (21-8)

135 lb: Da’Mon Blackshear (15-7-1) vs. Cody Gibson (21-10)

145 lb: Su Young You (14-3) vs. AJ Cunningham (11-4)

Karta wstępna:

265 lb: Waldo Cortes-Acosta (12-1) vs. Ryan Spann (22-10)

115 lb: Stephanie Luciano (6-1-1) vs. Sam Hughes (9-6)

205 lb: Diyar Nurgozhay (10-0) vs. Brendson Ribeiro (16-7)

135 lb: Carlos Vera (11-4) vs. Josias Musasa (8-0)

125 lb: Daniel Barez (17-6) vs. Andre Lima (10-0)

135 lb: Josiane Nunes (10-3) vs. Priscila Cachoeira (12-6)

125 lb: Yuneisy Duben (6-0) vs. Carli Judice (3-2)