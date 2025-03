Odwrócili losy meczu! Tie-break w siatkarskim klasyku ZAKSA - Resovia

Pierwszy set przyniósł wyrównaną rywalizację obu ekip - przewagę miała Resovia (8:11), później ZAKSA (16:14), a losy seta rozstrzygnęła emocjonująca końcówka. Igor Grobelny asem serwisowym dał gospodarzom piłkę setową (24:23), ale po chwili Bartosz Bednorz obił blok rywali i rozpoczęła się gra na przewagi (24:24). Wojnę nerwów wygrali kędzierzynianie, a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Igor Grobelny (29:27).

Drugą partię lepiej rozpoczęli kędzierzynianie (8:5), ale przyjezdni szybko odrobili straty (10:10). Gra się wyrównała, żadna ze stron nie była w stanie osiągnąć znaczącej przewagi i znów decydowała gra na przewagi. Stephen Boyer wywalczył piłkę setową dla rzeszowian, później kolejną, ale ekipa z Podkarpacia nie wykorzystała swoich szans. Kluczowe akcje padły łupem ZAKSY, która powtórzyła wynik z poprzedniego seta (29:27). W ostatniej akcji gospodarze zatrzymali rywali blokiem, który był ich mocną bronią w tej części meczu.

Set numer trzy to wyraźnie słabsza dyspozycja ZAKSY, co wykorzystali rywale. Gospodarze do pewnego momentu dotrzymywali kroku Resovii, która jednak w środkowej części zaczęła budować przewagę. Goście byli skuteczniejsi w ataku i dokładali punkty zagrywką - asami popisali się Łukasz Kozub (10:13) i Adrian Staszewski (15:20). Końcówka pod kontrolą rzeszowian, którzy zamknęli seta punktowym blokiem (18:25).

Kędzierzynianie wrócili do dobrej gry na początku kolejnej partii (8:5), jednak wypracowana przez nich przewaga dość szybko stopniała (12:12). Asseco Resovia odjechała rywalom, gdy w polu serwisowym pojawił się Stephen Boyer (14:19). Gospodarze zerwali się do walki i złapali kontakt (21:22), ale rzeszowianie utrzymali przewagę, a w kluczowych momentach skutecznie atakował Boyer (23:25).

Siatkarze Asseco Resovii zachowali więcej sił na tie-breaka. Szybko odskoczyli rywalom na kilka punktów - mieli pięć oczek zaliczki przy zmianie stron, a po niej Lukas Vasina zaskoczył rywali zagrywką (3:9). Kędzierzynianie próbowali jeszcze nawiązać walkę, ale przy takiej przewadze goście spokojnie utrzymali przewagę. Ostatnią akcję meczu skończył Stephen Boyer (9:15), który zdobył swój 39. punkt.

Najwięcej punktów: Igor Grobelny (22), Bartosz Kurek (19), Rafał Szymura (11), Mateusz Poręba (11) – ZAKSA; Stephen Boyer (39), Lukas Vasina (14), Karol Kłos (11) – Resovia. MVP: Stéphen Boyer (37/57 = 65% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów 2:3 (29:27, 29:27, 18:25, 23:25, 9:15)

ZAKSA: Igor Grobelny, Karol Urbanowicz, Bartosz Kurek, Rafał Szymura, Mateusz Poręba, Marcin Janusz – Erik Shoji (libero) oraz Mateusz Rećko, Maciej Nowowsiak (libero), Daniel Chitigoi, Jakub Szymański, Andreas Takvam. Trener: Andrea Giani.

Resovia: Stephen Boyer, Bartosz Bednorz, Karol Kłos, Gregor Ropret, Klemen Cebulj, Dawid Woch – Michał Potera (libero) oraz Jakub Bucki, Adrian Staszewski, Lukas Vasina, Łukasz Kozub. Trener: Tuomas Sammelvuo.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI