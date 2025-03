Górnik znajduje się w dość intrygującej sytuacji, jeżeli chodzi o rywalizację na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Chociaż po 23 kolejkach ekipa z Łęcznej plasuje się dopiero na 11. miejscu w tabeli, to nadal ma szansę na walkę w barażach o awans do PKO BP Ekstraklasy. Do szóstej pozycji Górnikowi brakuje bowiem zaledwie czterech punktów.

Arka to natomiast jeden z faworytów do bezpośredniego awansu do piłkarskiej elity. Piłkarze klubu z Gdyni po 23 spotkaniach w tym sezonie Betclic 1. Ligi mają na swoim koncie 48 "oczek", przez co znajdują się na drugiej lokacie w tabeli. Zatem każdy nadchodzący mecz może okazać się dla nich kluczowy.

Początek o godzinie 14:30.