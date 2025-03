Kotwica Kołobrzeg - Znicz Pruszków to ostatni niedzielny mecz 24. kolejki Betclic 1. Ligi. Relacja live i wynik na żywo meczu Kotwica Kołobrzeg - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl.

Kotwica nie znajduje się w najlepszej pozycji, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce. Piłkarze klubu z Kołobrzegu po 23 spotkaniach mają na swoim koncie 20 punktów, przez co nadal znajdują się w walce o utrzymanie w Betclic 1. Lidze.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejne zwycięstwo rewelacji Premier League

Znicz jest natomiast spokojny swojego miejsce na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Co więcej, zespół z Pruszkowa nadal ma szansę, by zapewnić sobie miejsce gwarantujące grę w barażach o promocję do piłkarskiej elity.

Relacja live i wynik na żywo meczu Kotwica Kołobrzeg - Znicz Pruszków na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.