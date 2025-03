Co za mecz gwiazdora PlusLigi! O włos od rekordu (WIDEO)

Boyer swoim rewelacyjnym występem poprowadził Resovię do bardzo cennego zwycięstwa 3:2. Ogromne wrażenie robią statystyki w ataku, z jakimi 28-letni zawodnik zakończył spotkanie - 65 procent skuteczności i 54 procent efektywności przy aż 57 próbach (37/57, 2 błędy, 4 razy zablokowany). Reprezentant Francji zagrał też jednego asa serwisowego i miał jeden punktowy blok. W poszczególnych setach zdobywał kolejno 10, 8, 8, 9 i 4 punkty.

Do wyrównania rekordu PlusLigi mistrzowi olimpijskiemu z Tokio zabrakło jednego "oczka". Najlepszy wynik indywidualny, 40 punktów w jednym meczu, od ponad ośmiu lat należy do Bartłomieja Klutha. Kluth ustanowił go grając w barwach Espadonu Szczecin, 6 lutego 2017 roku, w spotkaniu przeciwko LOTOS-owi Treflowi Gdańsk.

Boyer wskoczył na drugie miejsce w rankingu, które dzieli z legendą polskiej siatkówki Mariuszem Wlazłym (39 punktów w meczu PGE Skry Bełchatów z AZS-em Politechniką Warszawska w sezonie 2012/2013). Kolejne najlepsze wyniki należą do Bartosza Kurka, Macieja Muzaja (po 38 punktów) i Łukasza Kaczmarka (37 punktów). Wśród obcokrajowców francuski gracz ma natomiast najlepszy wynik.

Za postawę w spotkaniu z ZAKSĄ Boyer został rzecz jasna nagrodzony tytułem MVP spotkania. To jego siódme takie wyróżnienie w obecnym sezonie.

Wysoka forma atakującego Resovii to dobry znak dla drużyny trenera Tuomasa Sammelvuo przed rewanżowym meczem 1/2 finału Pucharu CEV z francuskim Tours. W pierwszym spotkaniu rzeszowianie wygrali przed własną publicznością 3:2. Rewanż zagrają w środę.

Sobotnie zwycięstwo w Kędzierzynie-Koźlu było dla rzeszowian już piętnastą wygraną z rzędu. Od 11 stycznia Resovia wygrała dziesięć kolejnych meczów w lidze oraz pięć w Pucharze CEV.

GW, Polsat Sport