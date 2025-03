Dobry występ Sochana. Spurs z cennym zwycięstwem

Jeremy Sochan zdobył 14 punktów dla San Antonio Spurs w wygranym 119:115 meczu u siebie z New Orleans Pelicans w lidze NBA. Zespół polskiego koszykarza zajmuje 12. miejsce w Konferencji Zachodniej, z bilansem 28 zwycięstw i 38 porażek.

Sochan, który wchodził do gry z ławki rezerwowych, spędził na parkiecie łącznie 30 minut, a jego dorobek uzupełniło pięć zbiórek, cztery asysty oraz jeden przechwyt. Liderami "Ostróg" okazali się Devin Vassell - 22 punkty oraz Harrison Barnes - 19. Vassell zdobył kluczowe trzy punkty na 63 sekundy przed końcową syreną.

Na 16 meczów przed zakończeniem fazy zasadniczej ligi NBA drużyna z San Antonio wciąż zachowuje szanse na awans do rozgrywek play in Konferencji Zachodniej, w których wystąpią zespoły z miejsc 7-10. Do zajmujących dziesiątą lokatę Dallas Mavericks (33-35) gracze Spurs tracą niewiele.

Dotychczas bezpośredni awans do play off wywalczyli na Zachodzie tylko Oklahoma City Thunder (55-12), natomiast na Wschodzie - Cleveland Cavaliers (56-10) oraz obrońcy tytułu mistrzowskiego Boston Celtics (49-19).

W sobotę z tych drużyn wystąpili Thunder i Celtics. "Grzmoty" wygrały w Detroit z ekipą Pistons 113:107, a kolejną świetną partię rozegrał kandydat do tytułu najbardziej wartościowego gracza (MVP) sezonu - Kanadyjczyk Shai Gilgeous-Alexander, zdobywając 48 punktów.

Z kolei "Celtowie" pokonali na wyjeździe Brooklyn Nets 115:113. Do składu mistrzów NBA powrócił łotewski środkowy Kristaps Porzingis, który po dwutygodniowej przerwie spowodowanej chorobą odnotował bardzo dobry występ, uzyskując 24 punkty.

PAP