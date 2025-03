Gładka przegrana rywali Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów. W półfinale jest remis

Środowy triumf nad mistrzami Polski 3:2 najwyraźniej kosztował Olympiacos dużo sił. Wskazuje na to fakt, że w sobotę obrońcy tytułu mistrza Grecji dość gładko ulegli AONS Milon. W położonym niedaleko Pireusu Nea Smyrni byli wyraźnie słabsi od gospodarzy, przegrywając w godzinę i 13 minut, w setach do 20, 18 i 21.

W barwach AONS Milon znakomite spotkanie rozegrał ukraiński przyjmujący Tymofiej Poluian, który zdobył 20 punktów i osiągnął aż 70 procent skuteczności w ataku (16/23). Najlepszym graczem meczu wybrano natomiast rozgrywającego zwycięskiej drużyny, Japończyka Ryu Yamamoto.

W ekipie Olympiacosu najlepiej punktował Aleksandar Atanasijević - słynny serbski siatkarz zapisał na swoim koncie 10 "oczek" (45 procent skuteczności w ataku). Kanadyjczyk John Gordon Perrin, który tak świetnie spisał się przeciwko Jastrzębskiemu Węglowi (24 punkty), tym razem zdobył tylko 8 punktów (38 procent skuteczności).

- Trzy dni temu zagraliśmy fantastyczny mecz. Dzisiaj nie. Gratulacje dla rywali, zagrali bardzo dobrze i byli od nas lepsi w we wszystkich elementach. Mieliśmy kilku nieobecnych, ale to nie jest usprawiedliwienie. Teraz musimy zobaczyć, co zrobiliśmy źle i przygotować się do następnego spotkania - powiedział Atanasijević, cytowany na oficjalnej stronie ligi greckiej (volleyleague.gr).

- Przeciwnicy byli pełni energii i dali z siebie wszystko. My zagraliśmy bardzo "miękko", jakbyśmy niedocenili ten mecz. Musimy się poprawić. Teraz znów zagramy z jednym z najlepszym zespołów w Europie i na świecie - podsumował sobotnie starcie trener Olympiacosu Andrea Gardini (cytat za volleyleague.gr).

Po dwóch meczach półfinałowych pomiędzy Olympiakosem a AONS Milon jest remis 1-1 (pierwsze spotkanie 3:0 wygrał zespół z Pireusu). Trzecia odsłona rywalizacji - 22 marca w Pireusie.

Wcześniej, w środę 19 marca, Olympiakos zagra z Jastrzębskim Węglem o półfinał Ligi Mistrzów. Po zwycięstwie 3:2 u siebie, w Jastrzębiu Zdroju mistrzowie Grecji potrzebują do awansu ponownego pokonania mistrzów Polski, lub, w przypadku porażki 2:3, wygranej w "złotym secie".

W drugiej parze półfinałowej ligi greckiej Panathinaikos Ateny rywalizuje z PAOK-iem Saloniki. Pierwsze spotkanie wygrał zespół z Aten.

Liga grecka, 2. mecz półfinałowy

AONS Milon - Olympiacos Pireus 3:0 (25:20, 25:18, 25:21)

AONS: Ryu Yamamoto, Alexandros Nanopoulos (15), Frixos Kotsakis (17), Tymofiej Poluian (20), Dimitris Theodosis (4), Dimosthenis Linardos (7), Taniguchi Wataru (libero) oraz Dimitris Sousouridis, Aggelos Stathelos.

Olympiacos: Dragan Travica, Aleksandar Atanasijević (10), John Gordon Perrin (8), Anestis Dalakouras (5), Apostolos Armenakis (4), Nemanja Masulović (6), Dimitris Konstantinidis (libero) oraz Mateo Hasballa, Nikolaos Papangelopoulos (1), Rafail Koumentakis.

GW, Polsat Sport