Przewaga punktowa ekipy "The Bhoys" nad Rangersami przed tym spotkaniem jest ogromna, ponieważ wynosi ona 16 oczek. Po rozegraniu 29 gier w Scottish Premiership Celtic ma na swoim koncie 24 wygrane, trzy remisy i tylko dwie porażki. Dodajmy, że podopieczni Brendana Rogersa są na dobrej drodze do sięgnięcia po kolejny, 55. tytuł mistrzowski.

Choć "The Gers" mogą być zadowoleni ze swoich poczynań w europejskich pucharach, gdzie są już w ćwierćfinale Ligi Europy, to w rozgrywkach krajowych wygląda to trochę gorzej. Piłkarze belgijskiego szkoleniowca Philippe Clementa są na drugim miejscu w tabeli ligowej i z pewnością nie jest to wynik, który może ich satysfakcjonować. Po 29 rozegranych spotkaniach mają 59 punktów, z kolei bilans spotkań Rangersów prezentuje się następująco - 18 zwycięstw, pięć remisów i sześć porażek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Celtic - Rangers na Polsatsport.pl. Początek o 13:30.