Jagiellonia Białystok - Lech Poznań to mecz w ramach 25. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Jagiellonia Białystok - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

Piłkarze Jagiellonii, podbudowani awansem do ćwierćfinału Ligi Konferencji, w hicie 25. kolejki ekstraklasy, przy komplecie publiczności, podejmą Lecha Poznań. Białostoczanie liczą, że w meczu z liderem nie będzie widać ich zmęczenia grą co kilka dni od początku lutego.

Oba zespoły dzielą tylko dwa punkty. Ekipa z Podlasia zajmują w tabeli trzecie miejsce. Co prawda w ósmej kolejce Lech u siebie rozgromił Jagiellonię 5:0, ale aktualni mistrzowie Polski od tego momentu rozpoczęli imponującą serię spotkań bez porażki, która trwała przez wiele tygodni.

Mimo dużej liczby meczów rozgrywanych od początku lutego co kilka dni (bez konfrontacji z Lechem, jedenaście spotkań), również w drugiej części sezonu białostoczanom udaje się z sukcesem łączyć grę ligową i w europejskich pucharach.

Do konfrontacji z liderem przystąpią niemal z marszu. Po meczu w Brugii, gdzie w miniony czwartek co prawda przegrali z miejscowym Cercle 0:2, ale dzięki zwycięstwu 3:0 w pierwszym meczu u siebie, osiągnęli historyczny sukces, awansując do ćwierćfinału LK. W kwietniu ich przeciwnikiem w tych rozgrywkach będzie Betis Sewilla.

