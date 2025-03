- Troszkę za wcześnie, aby na 100 procent powiedzieć kto zagra, a kto nie. Mamy pewne problemy, wirusa w szatni, co było już bardzo widoczne w poprzednim naszym meczu z Rakowem Częstochowa - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej drugi trener gliwiczan Aleksandar Radunovic. Przyszedł on na spotkanie z dziennikarzami w zastępstwie kurującego się pierwszego szkoleniowca.

ZOBACZ TAKŻE: Skromne zwycięstwo Widzewa Łódź

Zdaje on sobie sprawę, że Puszcza wyjdzie na to spotkanie bardzo zmotywowana. Będzie to drugi w historii mecz ekstraklasy, który zostanie rozegrany na obiekcie "Żubrów". W pierwszym, który odbył się 2 marca zespół z Małopolski przegrał z Motorem Lublin 0:1. Poza tym w poprzedniej kolejce ligowej walczący o ligowy byt niepołomiczanie przegrali na wyjeździe z Koroną Kielce 1:2 i jak tlenu potrzebują punktów.

Radunovic dodał, że nie będzie dużym utrudnieniem, że gliwiczanom przyjdzie grać na nieznanym sobie obiekcie.

- W dzisiejszych czasach wszystko można zawodnikom wcześniej pokazać - jak wygląda boisko, okolice. Poprzez studiowanie wizualizacji piłkarze mogą się przygotować na grę tam. To nie będzie decydować o wyniku tego meczu - przyznał.

Dodał, że Piast musi dostosować się do specyficznego stylu gry Puszczy.

- Jest on jednak bardzo skuteczny. Trzeba zaadaptować się do tego, co rywal prezentuje na boisku. Pewnie rzeczy musimy robić trochę inaczej. Nie możemy za dużo ryzykować będąc w pewnych strefach boiska. Poza tych musimy doprowadzić do tego, że spotkanie będzie wyglądało tak, jak my tego chcemy - zaznaczył.

W tabeli Piast zajmuje 10. miejsce z dorobkiem 33 punktów, zaś Puszcza 15. (ma 22 punkty). We wrześniowym spotkaniu tych drużyn w Gliwicach było 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:15.

AA, PAP