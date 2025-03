Niepokonani na wiosnę piłkarze Korony w niedzielnym meczu ekstraklasy zmierzą się w Lubinie z Zagłębiem. - Do każdego spotkania, niezależnie z kim gramy, podchodzimy tak samo i chcemy podtrzymać dobrą passę - powiedział pomocnik kielczan Miłosz Strzeboński. Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Korona Kielce na Polsatsport.pl.

Korona to jedna z największych rewelacji rundy wiosennej. W sześciu tegorocznych spotkaniach zdobyła 14 punktów, nie przegrywając żadnego meczu. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego przerwę zimową spędzili w strefie spadkowej, a po 24. kolejkach nad 16. w tabeli Puszczą Niepołomice mają już 10 punktów przewagi.

- Atmosfera w szatni jest bardzo dobra. Pokazuje to też nasza postawa na boisku. Nieważnie z kim się mierzymy, to podochodzimy tak samo do każdego z pojedynków. Mam nadzieję, że tak samo będzie w niedzielę i będziemy dalej podtrzymywać tę dobrą passę - podkreślił Strzeboński.

- Do rundy rewanżowej podchodziliśmy z gorszej pozycji. Teraz ta sytuacja trochę się poprawiła. W nas jest jednak nadal dużo pokory, nic jeszcze się nie wyjaśniło. Dalej jesteśmy w takiej "sprężarce", aby notować dobre wyniki i oddalać się od zagrożonych miejsc - dodał trener Korony.

Zagłębie znajduje się tuż nad strefą spadkową. Zespół, który w sześciu tegorocznych meczach doznał aż pięciu porażek, do meczu z Koroną przystąpi pod wodzą nowego szkoleniowca. Marcina Włodarskiego zastąpił doskonale znany w Kielcach Leszek Ojrzyński, mimo że jego kontrkandydatami byli według medialnych doniesień m.in. Czesław Michniewicz i Jerzy Brzęczek.

- Leszek wraca na trenerską ławkę. Były różne przewidywania, notowania, my szczerze powiedziawszy, bardziej skupiamy się na sobie. Oczywiście Zagłębie ma swoje problemy, jednak to są ich wybory i decyzje. Mamy zagrać tak dobrze, jak tylko potrafimy. Mamy swój plan, który będziemy mieli zamiar realizować. Zagłębie będzie z pewnością mocno zmotywowane, raz przyjściem nowego trenera, a dwa sytuacją w tabeli - podkreślił Zieliński.

Choć oba zespoły przed niedzielną potyczką dzieli aż 10 punktów, to kielczanie zdają sobie sprawę, że na Dolnym Śląsku czeka ich trudne starcie ze zdeterminowanym rywalem.

- W Zagłębiu zmienił się trener, ale to dalej ten sam zespół. To drużyna z potencjałem. Jest tam wielu młodych chłopaków, którzy grają w kadrach. W Lubinie stawiają na młodzież. Oni mogą być groźni w każdym możliwym momencie - ostrzegał pomocnik Korony.

Ojrzyński zadebiutuje w roli szkoleniowca Zagłębia w spotkaniu ze swoim byłym klubem. Jesienią w podobnej sytuacji był Zieliński, wtedy Korona przegrała na własnym boisku z Cracovią 0:2.

- Mimo że bardzo chciałem pokazać się z jak najlepszej strony, to wygrała lepsza drużyna w tamtym momencie. Nie mam nic przeciwko, aby historia się powtórzyła, ale z korzyścią dla nas - zaznaczył trener kieleckiej drużyny.

Relacja live i wynik na żywo meczu Zagłębie Lubin - Korona Kielce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

AA, PAP