Rekord Polski i medal mistrzostw świata! Łzy wzruszenia gwiazdy

Natalia Maliszewska jeszcze przed rywalizacją na 500 metrów mogła być zadowolona ze swojego występu podczas marcowych mistrzostw świata w Pekinie. Warto bowiem przypomnieć, że jedna z najbardziej znanych zawodniczek w reprezentacji Polski na czempionacie w stolicy Chin zdobyła srebrny medal ze sztafetą kobiet i brąz ze sztafetą mieszaną.

Jak się okazało, Maliszewska nie zamierzała spoczywać na laurach. Doświadczona reprezentantka Polski świetnie zaprezentowała się również w zmaganiach na 500 metrów. W ćwierćfinale łyżwiarka z Białegostoku zajęła drugie miejsce, dojeżdżając na metę z czasem 42.07. Tym samym pobiła rekord Polski, który - jak dowiadujemy się z oficjalnej strony internetowej Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego - wcześniej wynosił 42.311 i został ustanowiony przez Kamilę Stormowską.

Dzięki swojemu bardzo dobremu występowi Maliszewska awansowała do półfinału mistrzostw świata. W nim została niesportowo wypchnięta przez jedną z rywalek. To przewinienie zauważyli jednak sędziowie. Arbitrzy zadecydowali w tej sytuacji o awansie Polki do finału A.

Pochodząca z Białegostoku zawodniczka w najważniejszym wyścigu zaprezentowała się z bardzo dobrej strony. Zajęła bowiem trzecie miejsce z czasem 42.561, tym samym zgarniając brązowy medal mistrzostw świata. Najlepsza była Xandra Velzeboer z Holandii (42.132), natomiast na drugiej lokacie uplasowała się Kanadyjka Rikki Doak (42.286). Kiedy Maliszewska odbierała brązowy krążek na jej twarzy pojawiły się łzy wzruszenia.