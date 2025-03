Siatkarze Projektu wygrali w Bełchatowie! Wicelidera poznamy w ostatniej kolejce

Siatkarze Projektu rozpoczęli to spotkanie ze sporym animuszem i wynik szybko się rozjechał (4:9). Później różnica wzrosła do sześciu oczek (5:11), ale gospodarze włączyli się do gry, odpowiadając punktową serią przy zagrywkach Mirana Kujundzicia (10:11). Gra na moment się wyrównała, od stanu 15:15 znów jednak dominowała drużyna ze stolicy. Goście popełniali mało błędów i dobrze prezentowali się w polu zagrywki, asami popisali się Tobias Brand (15:18) i Jurij Semeniuk (16:22). W końcówce jeszcze zerwali się gospodarze, ale Jakub Kochanowski zamknął seta skutecznym atakiem (21:25).

Zobacz także: Środa Mistrzów! Gdzie oglądać mecze polskich drużyn siatkarskich w europejskich pucharach?

Początek drugiej partii udany dla gospodarzy, którzy po dwóch asach Pavle Pericia prowadzili 8:4, gdy podobnym wyczynem popisał się Kevin Tillie, było już jednak 9:9. Gra obu ekip nadal falowała - było 11:14, a po chwili 15:15. Końcówka potoczyła się po myśli gospodarzy dzięki dobrej zagrywce i dyspozycji Bartłomieja Lemańskiego w bloku (25:21).

W trzeciej odsłonie, po minimalnej przewadze Projektu na początku (6:8), gra się wyrównała i wynik długo oscylował wokół remisu. Losy seta rozstrzygnęły się w końcówce. Po ataku Łukasza Wiśniewskiego gospodarze prowadzili 22:21. W kolejnych akcjach skutecznie atakowali Tobias Brand, Artur Szalpuk i Bartłomiej Bołądź (22:24), a brakujący punkt przyniósł ekipie Projektu serwis rywali w środek siatki (23:25).

Goście również na początku czwartej partii mieli minimalną zaliczkę (3:5, 9:11 - po dwóch asach Bartłomieja Bołądzia). Projekt grał skutecznie w ofensywie i odskoczył na cztery oczka (14:18). Bełchatowianie zerwali się do walki, złapali kontakt po ataku Amina (21:22), przyjezdni obronili jednak przewagę. Bołądź wywalczył piłkę meczową atakiem po skosie, a po chwili Artur Szalpuk zamknął mecz efektownym atakiem w boczną linię (22:25).

Najwięcej punktów: Amin Esmaeilnezhad (27) – Skra; Bartłomiej Bołądź (20), Tobias Brand (15), Jakub Kochanowski (12), Jurij Semeniuk (11), Artur Szalpuk (11) – Projekt. Mocną bronią gości była zagrywka (4–11), gospodarze lepiej punktowali blokiem (12–9). MVP: Tobias Brand (13/24 = 54% skuteczności w ataku + 1 as + 1 blok).

PGE GiEK Skra Bełchatów - PGE Projekt Warszawa 1:3 (21:25, 25:21, 23:25, 22:25)

Skra: Miran Kujundzić, Łukasz Wiśniewski, Amin Esmaeilnezhad, Pavle Perić, Bartłomiej Lemański, Grzegorz Łomacz – Kajetan Marek (libero) oraz Ziga Stern, Michał Szalacha, Wiktor Nowak, Mateusz Nowak. Trener: Gheorghe Cretu.

Projekt: Kevin Tillie, Jakub Kochanowski, Jan Firlej, Tobias Brand, Jurij Semeniuk, Bartłomiej Bołądź – Damian Wojtaszek (libero) oraz Jakub Kowalczyk, Linus Weber, Michał Kozłowski, Artur Szalpuk, Andrzej Wrona. Trener: Piotr Graban.

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI