Siatkarskie pożegnanie... Poznaliśmy drużynę, która spadła z Tauron Ligi

Na początku pierwszego seta poszła punktowa seria przy zagrywkach Klary Dite (3:10) i siatkarki z Kalisza przejęły inicjatywę. Grały skuteczniej od rywalek w ataku, popełniały mniej błędów, a Dite dołożyła kolejnego asa (10:19). Zdecydowane zwycięstwo przyjezdnych przypieczętowała skutecznym atakiem Sonia Kubacka (15:25).

W drugiej odsłonie obie ekipy zamieniły się rolami i tym razem wyraźną przewagę uzyskały mielczanki (10:6, 19:11), które miały przewagę w ataku i dokładały punkty blokiem. Siatkarki Energa MKS ruszyły do odrabiania strat, zmniejszyły różnicę (20:16), końcówkę jednak dość pewnie wygrała Stal. Oliwia Sieradzka posłała asa na wagę piłki setowej (24:17), a zepsuty serwis rywalek dał gospodyniom brakujący punkt (25:18).

Trzecia partia zaczęła się od serii siedmiu akcji wygranych przez ekipę z Mielca (7:1), szybko jednak ta przewaga stopniała (8:7). W odpowiedzi poszła kolejna seria gospodyń, które... znów wygrały siedem akcji z rzędu (15:7). Siatkarki Stali dominowały w ataku i w bloku, a w końcówce kontrolowały sytuację pewnie wygrały 25:12, w ostatniej akcji zatrzymując atak rywalek.

Na początku czwartego seta oglądaliśmy kolejną serię gospodyń, które ze stanu 4:5 wyszły na 10:5. Wydawało się, że siatkarki Stali pewnie zmierzają po komplet punktów (15:9, 20:13), ale rywalki w końcówce jeszcze zerwały się do walki i zmniejszyły różnicę do trzech oczek (21:18). Mielczanki obroniły jednak przewagę - Aleksandra Kazała wywalczyła piłkę meczową, a po chwili Gabriela Ponikowska zamknęła mecz (25:20), pieczętując awans do play-off.

Skrót meczu Stal - Energa MKS:

Najwięcej punktów: Oliwia Sieradzka (21), Emilia Mucha (14), Aleksandra Kazała (14) – Stal; Wiktoria Szumera (10) – MKS. Gospodynie były skuteczniejsze w ataku i dominowały w bloku (12–3). MVP: Oliwia Sieradzka (18/40 = 45% skuteczności w ataku + 1 as +1 blok).

ITA Tools Stal Mielec zagra w fazie play-off, wypychając z czołowej ósemki UNI Opole. Energa MKS Kalisz spada z Tauron Ligi, zajmując ostatnie miejsce w tabeli; porażka kaliszanek zapewniła ligowy byt beniaminkowi - ekipie Sokół & Hagric Mogilno.

ITA Tools Stal Mielec - Energa MKS Kalisz 3:1 (15:25, 25:18, 25:12, 25:20)

Stal: Emilia Mucha, Agata Milewska, Oliwia Sieradzka, Aleksandra Kazała, Gabriela Ponikowska, Ariadna Priante – Klaudia Łyduch (libero) oraz Monika Głodzińska, Aleksandra Walczak, Rozalia Moszyńska, Izabela Dąbrowska (libero). Trener: Miłosz Majka.

MKS: Joyce Agbolossou, Sonia Kubacka, Wiktoria Szumera, Klara Dite, Marta Pol, Katarzyna Wawrzyniak – Julia Mazur (libero) oraz Joanna Sikorska, Darya Borys, Oliwia Nastawska. Trener: Piotr Matela.

WYNIKI MECZÓW I TABELA TAURON LIGI