Szykuje się transferowa bomba. Siatkarz stulecia zmieni klub?

Bernardi po zakończonej karierze siatkarza, w trakcie której czterokrotnie wygrał Ligę Mistrzów i Puchar CEV, dwukrotnie Puchar Zdobywców Pucharów, aż dziewięciokrotnie mistrzostwo i pięciokrotnie Puchar Włoch, natomiast z reprezentacją Italii sięgnął po Puchar Świata, dwa mistrzostwa Europy, dwa mistrzostwa świata, pięć triumfów w Lidze Światowej oraz srebro igrzysk olimpijskich, został uznanym szkoleniowcem.

Debiut na ławce trenerskiej zanotował w 2009 roku w Pallavolo Padwa. Zaledwie sezon później trafił do Jastrzębskiego Węgla, w którym spędził cztery lata. W tym okresie klub z Górnego Śląska sięgnął po dwa brązowe krążki w PlusLidze, brąz w Lidze Mistrzów oraz srebro w Klubowych Mistrzostwach Świata. Bernardi kolejne sukcesy świętował w Turcji, gdzie z Halbankiem Ankara zdobył Puchar, dwa Superpuchary oraz srebro i mistrzostwo kraju. W 2016 roku objął stery Sir Safety Perugia, z którą dwa lata później zdobył mistrzostwo, a sezon później wicemistrzostwo Włoch. Do tego dorzucił dwa Puchary Italii.

W latach 2020-2022 prowadził Gas Sales Piacenza, aby w 2023 roku spróbować swoich sił w roli trenera żeńskiego Igor Gorgonzola Novara, z którym w debiutanckim sezonie zdobył Puchar Challenge, a w obecnych rozgrywkach dotarł już do finału Pucharu CEV.

Niewykluczone jednak, że mimo ważnego kontraktu, Bernardi postanowi zmienić otoczenie i skusi się na lukratywną ofertę z Fenerbahce. Turecki gigant nieoczekiwanie odpadł już z Ligi Mistrzyń, co odebrano jako duże rozczarowanie. Zespół Magdaleny Stysiak okazał się gorszy w ćwierćfinale od lokalnego rywala - VakifBanku, z którym uległ po złotym secie.

Według doniesień włoskich mediów, w Fenerbahce dojdzie do zmiany trenera po zakończonym sezonie. Wśród kandydatów do zastąpienia Marco Fenoglio są jego rodacy - Marcello Abbondanza, który obecnie pracuje w Korei Południowej oraz wspomniany Bernardi, dla którego byłby to powrót do Turcji po dekadzie przerwy.

