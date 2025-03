Tauron Liga: ITA TOOLS STAL Mielec - Energa MKS Kalisz. Relacja live i wynik na żywo

Dla obu drużyn będzie to kluczowe spotkanie. Siatkarki z Mielca walczą o to, by awansować do fazy play-off. Obecnie zajmują ostatnią lokatę premiowaną awansem, ale po piętach depcze im ekipa UNI Opole, która traci do nich zaledwie dwa punkty.

W przypadku zespołu z Kalisza niedzielne spotkanie może zadecydować o jego być albo nie być w Tauron Lidze. Przed ostatnią kolejką zajmuje 12. miejsce w tabeli i jest zagrożony spadkiem. Wygrana za trzy punkty może zadecydować o utrzymaniu w siatkarskiej elicie. Do tego potrzebują jednak także porażki siatkarek z Mogilna.

Relacja live i wynik na żywo meczu ITA TOOLS STAL Mielec - Energa MKS Kalis na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.