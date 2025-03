Tym razem niespodzianki nie było. Porażka reprezentacji Polski

Dla "Biało-Czerwonych" było to drugie starcie z ekipą z Półwyspu Iberyjskiego w ciągu trzech dni. W czwartek (13 marca) podopieczni trenera Michała Skórskiego sprawili ogromną niespodziankę, remisując z czwartą drużyną ostatniego mundialu 36:36. Po trzech spotkaniach to Portugalczycy byli jednak liderami naszej grupy, mając na koncie 5 "oczek", zaś nasi szczypiorniści - z czterema punktami - plasowali się na 3. pozycji.

Gospodarze, podrażnieni stratą punktów z pierwszego spotkania, podeszli do rewanżu dużo bardziej skupieni - zarówno w ataku, jak i w defensywie, co zaowocowało dość szybkim odskoczeniem na pięć bramek (11:6). Mając taką przewagę ekipa trenera Paulo Fereiry nie musiała spieszyć się z konstruowaniem akcji. To "Biało-Czerwonym" zależało na jak najszybszym odrabianiu strat, co momentami wprowadzało w grę Polaków zbytnią nerwowość i niedokładność. Mimo to po kapitalnym rzucie Andrzeja Widomskiego w samo okienko przewaga gospodarzy stopniała do trzech, a po szeregu błędów Portugalczyków i skutecznym rzucie Damiana Przytuły nawet do jednego gola (13:12). Niestety, Polacy nie poszli za ciosem i po fragmencie dobrej gry znów pozwolili drużynie z Półwyspu Iberyjskiego odskoczyć na cztery trafienia (16:12).

Niestety, po zmianie stron nie mieliśmy nagłego zrywu naszej drużyny. Co więcej, to Portugalczycy powiększyli przewagę najpierw do 6, a potem do 7 goli (22:15). Mimo kilku pojedynczych przebłysków Polakom nie udało się już choćby zbliżyć do gospodarzy i to Portugalczycy wygrali 33:27.

Po czterech kolejkach ekipa trenera Skórskiego nadal plasuje się na 2. miejscu w grupie, ale do prowadzących Portugalczyków traci już 3 "oczka".

Kolejne mecze eliminacji mistrzostw Europy "Biało-Czerwoni" rozegrają dopiero w maju: najpierw na wyjeździe z Izraelem (7.05), a następnie u siebie z Rumunią (11.05).

Trzecia runda kwalifikacji do ME - 4. kolejka

Portugalia - Polska 33:27 (16:12)

Polska: Ligarzewski, Jastrzębski – Przytuła 3, Jędraszczyk 5, Olejniczak 4, Bis 1, Sroczyk, Pietrasik, Widomski 3, Jankowski, Marciniak 4, Gębala, Paterek 1, Będzikowski 1, Czapiński 3, Michałowicz 2;

Portugalia: Capdeville, Valério – Portela, Duarte 2, Martins, Salina 1, Fernandes 1, Branquinho 3, Areia 6, Silva, Nazare 1, Sousa 5, Gomes 7, Frade 3, Brandão, Cavalcanti 3.