Żyła w końcu odpalił! Polak na podium

W zawodach w Finlandii wzięło udział siedmiu Polaków, a najlepszym z nich okazał się Piotr Żyła. Mistrz świata z 2023 roku na skoczni normalnej w Planicy w pierwszej serii skoczył 129 metrów, co dało mu czwarte miejsce na półmetku rywalizacji. W czołówce znalazł się również Kacper Juroszek, który uzyskał identyczną odległość jak Żyła i dało mu to drugą pozycję. Do drugiej serii awansowali także Tymoteusz Amilkiewicz (114,5 m) oraz Kacper Tomasiak, którzy zajęli kolejno 15. i 26. lokatę.

W finałowej rundzie Żyła poprawił swój wynik, skacząc 129,5 metra. Niestety, Juroszek nie wykorzystał swojej szansy na dobry rezultat – jego drugi skok wyniósł zaledwie 115,5 metra, co przekreśliło jego nadzieje na podium.

Triumfatorem zawodów został Markus Mueller. Austriak oddał najdłuższy skok konkursu (138,5 m) już w pierwszej serii, co zapewniło mu bezpieczną przewagę nad rywalami. Na podium, tuż za Żyłą, znalazł się także Ziga Jelar.