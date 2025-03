Polscy łyżwiarze szybcy mają po tym weekendzie sporo powodów do dumy. Biało-Czerwoni do kraju przywieźli medale z mistrzostw świata w Hamar oraz czempionatu w Pekinie. Teraz odpowiedzą na pytania dziennikarzy podczas oficjalnej konferencji prasowej. Transmisja konferencji prasowej polskich łyżwiarzy szybkich w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.