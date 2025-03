Mecze pięciu polskich klubów siatkarskich na arenie europejskiej w kanałach Polsat Sport

Aż pięć polskich drużyn siatkarskich w tym tygodniu powalczy w europejskich pucharach. We wtorek kibiców czeka jedno spotkanie, a w środę aż cztery, w tym wielki finał Pucharu Challenge z udziałem drużyny Wilfredo Leona. Wszystkie starcia pokażą kanały z rodziny Polsat Sport, które dostępne są także w streamingu internetowym Polsat Box Go. Transmisjom meczowym towarzyszyć będzie specjalny program studyjny.

Trzy kluby w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów, jeden w półfinale Pucharu CEV oraz jeden o krok od wygrania Pucharu Challenge. Trudno o lepsze potwierdzenie siły polskiej siatkówki na arenie europejskiej i to także doskonała zapowiedź hitowych transmisji w kanałach Polsat Sport. We wtorek o półfinał siatkarskiej Ligi Mistrzów powalczy zespół z Zawiercia, a w środę ekipy z Warszawy i Jastrzębia-Zdroju. Tego samego dnia o awans do finału Pucharu CEV zagra drużyna z Rzeszowa, a klub z Lublina stoczy bój o zwycięstwo w finale Pucharu Challenge.

Aluron CMC Warta Zawiercie o krok od półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów

Wtorkowy mecz rewanżowy w ćwierćfinale siatkarskiej Champions League pomiędzy Aluronem CMC Wartą Zawiercie oraz SVG Luneburg rozpocznie się o godzinie 17:45. Transmisja będzie dostępna w Polsacie Sport 1, a przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Damian Dacewicz i Jakub Bednaruk. Ubiegłotygodniowe wyjazdowe zwycięstwo 3:0 stawia polski klub w roli faworyta rewanżu, gdyż Zawiercianom wystarczą dwa wygrane sety, by cieszyć się z awansu.

Środa siatkarskich hitów od godziny 17:00 w kanałach Polsat Sport!

W środę już od godziny 17:00 w specjalnym programie studyjnym w Polsacie Sport 1 trwać będzie odliczanie do wielkich siatkarskich emocji. Gośćmi Jerzego Mielewskiego będą Prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej – Sebastian Świderski, medalista mistrzostw świata i Europy – Piotr Gruszka oraz stały ekspert sportowej redakcji Polsatu – Jakub Bednaruk. O godzinie 17:45 w Polsacie Sport 1 ruszy transmisja ćwierćfinałowego meczu siatkarskiej Champions League pomiędzy drużynami PGE Projekt Warszawa i Halkbank Ankara. Stołeczny klub po porażce 1:3, spróbuje odwrócić losy dwumeczu na własnym parkiecie. Polsko-tureckie starcie skomentują Marek Magiera i Witold Roman, a reporterem meczowym będzie Grzegorz Wojnarowski. O 19:50 w Polsacie Sport 3 francuski Tours VB podejmie Asseco Resovię. Stawką jest awans do finału Pucharu CEV, a broniący tego trofeum Rzeszowianie prowadzą w dwumeczu. Rewanż skomentują Adam Romański oraz Ireneusz Mazur.

O godzinie 20:15 w Polsacie Sport 2 rozpocznie się z kolei transmisja meczu JSW Jastrzębski Węgiel – Olympiakos Pireus w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Nieznaczna porażka w Grecji nie odbiera Jastrzębianom szans na awans, ale zespół trenera Marcelo Mendeza musi zdominować rywala. Przy mikrofonach komentatorskich pracować będą Damian Dacewicz i Maciej Jarosz, a wywiady meczowe przeprowadzi Tomasz Krochmal. Równolegle z tym spotkaniem, w Polsacie Sport 1 toczyć się będzie wielki finał Pucharu Challenge pomiędzy Cucine Lube Civitanova i Bogdanką LUK Lublin, której gwiazdą jest Wilfredo Leon. Komentatorami tego meczu będą Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, a za wywiady odpowiadać będzie Marta Ćwiertniewicz. Po zakończeniu wszystkich spotkań, o godzinie 22:30 w Polsacie Sport 1 ponownie nadawać będzie studio, w którym oprócz dyskusji i wywiadów z bohaterami środowych meczów, widzowie zobaczą też m.in. szczegółową analizę kluczowych akcji autorstwa Jakuba Bednaruka.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa