Oficjalnie! Poznaliśmy ostatniego rywala Polaków w Memoriale Wagnera

To już jest pewne. Reprezentacja Argentyny weźmie udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Tym samym poznaliśmy ostatniego rywala Polaków, który wystąpi podczas tego siatkarskiego święta w Krakowie w sierpniu tego roku.

Choć mamy dopiero marzec, to organizatorzy zdecydowali się nie trzymać tej informacji w tajemnicy przed kibicami. Polska, Serbia, Brazylia oraz Argentyna - to właśnie te reprezentacje będziemy mogli oglądać w Memoriale Wagnera. Przypomnijmy, że to siatkarskie wydarzenie w naszym kraju odbędzie się już po raz 22.

Ten prestiżowy turniej wpisał się na stałe do polskiego kalendarza siatkarskiego. W tym roku rozgrywany będzie w terminie 29-31 sierpnia. Odbywające się w Krakowie zawody tradycyjnie są kluczowym etapem przygotowań do najważniejszej imprezy sportowej danego sezonu.

Warto przypomnieć, że w 2025 roku podopieczni Nikoli Grbicia wezmą udział w mistrzostwach świata, na których będą rywalizować o najwyższe cele.