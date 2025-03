PlusLiga: Trefl Gdańsk - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo

Zajmujący 11. pozycję w tabeli gdańszczanie nie mają już szans na grę w ćwierćfinałach, ale z pewnością nie złożyli jeszcze broni w walce o jak najwyższe miejsce na koniec fazy zasadniczej. Jeśli pokonają Norwida za trzy punkty, wyprzedzą Indykpol AZS Olsztyn i awansują na 10. lokatę.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarze Projektu wygrali w Bełchatowie! Wicelidera poznamy w ostatniej kolejce

Pewna awansu do ćwierćfinałów drużyna z Częstochowy w poniedziałek na pewno nie poprawi zajmowanej obecnie ósmej pozycji. Ma jednak szansę, by zbliżyć się do siódmej PGE GiEK Skry Bełchatów na dwa punkty. Jeśli w Ergo Arenie ekipa trenera Cezara Douglasa Silvy odniesie zwycięstwo, wówczas o tym, kto zakończy rundę ligową na siódmym miejscu, zadecyduje bezpośrednie starcie Steam Hemarpolu Norwida z PGE GiEK Skrą w 30. kolejce.

Pierwsze w tym sezonie spotkanie częstochowian i "gdańskich lwów", które miało miejsce na początku grudnia ubiegłego roku, Trefl wygrał na terenie rywali 3:2. MVP meczu wybrano wówczas przyjmującego zespołu z Trójmiasta Piotra Orczyka.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Trefl Gdańsk - Steam Hemarpol Norwid Częstochowa w poniedziałek 17 marca od godziny 17.30 na Polsatsport.pl.

GW, Polsat Sport