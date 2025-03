Polki zagrają w turnieju głównym. Unikną kwalifikacji

Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych, jeden ze współgospodarzy mistrzostw Europy 2026, zamiast w kwalifikacjach weźmie udział w rozgrywkach Euro Cup. W turnieju wystąpią również pozostali organizatorzy oraz medaliści poprzedniej edycji ME - podała strona zprp.pl.

Status organizatora oznacza, że biało-czerwone nie wezmą udziału w kwalifikacjach. W zamian za to, razem z pozostałymi organizatorami mistrzowskiego turnieju (Czechami, Rumunią, Turcją i Słowacją) oraz medalistami poprzedniej edycji ME (Norwegią, Danią i Węgrami), zagrają w rozgrywkach Euro Cup 2026.

ZOBACZ TAKŻE: Tym razem niespodzianki nie było. Porażka reprezentacji Polski

Format zmagań – ze względu na liczbę uczestników – po raz pierwszy w historii przewiduje dwie fazy rozgrywek. W pierwszym kroku osiem uczestniczących drużyn zostało podzielonych na dwie grupy, a następnie po dwie najlepsze z nich awansują do turnieju finałowego. Polki będą rywalizować w Grupie 1 razem z Norwegią, Rumunią i Słowacją. Skład Grupy 2 stanowią Dania, Węgry, Czechy i Turcja.

Mecze w ramach Euro Cup 2026 będą odbywać się niezależnie od meczów eliminacyjnych. Pierwsze spotkania zaplanowano w okresie od 15 do 19 października 2025 roku, kolejne terminy gier to 4-8 marca 2026 roku, 8-12 kwietnia oraz turniej finałowy od 21 do 27 września. Inauguracyjnym meczem dla Polek będzie domowe starcie ze Słowacją.

17. edycja mistrzostw Europy piłkarek ręcznych odbędzie od 3 do 20 grudnia 2026 roku. Udział wezmą w nich 24 drużyny. Zmagania rundy wstępnej zaplanowano w Oradei (Rumunia), Kluż-Napoce (Rumunia), Antalyi (Turcja), Brnie (Czechy), Katowicach (Polska) oraz w Bratysławie (Słowacja). W katowickim Spodku zaplanowano spotkania wszystkich etapów mistrzostw łącznie z turniejem finałowym.

O pozostałe szesnaście wolnych miejsc na Euro powalczą 24 zespoły. Losowanie grup kwalifikacyjnych odbędzie się 20 marca o godz. 17.00 w rumuńskiej Kluż-Napoce.

W eliminacjach drużyny – podzielone przed losowaniem na cztery koszyki – zostaną przydzielone do sześciu grup po cztery zespoły. Awans wywalczą po dwie najlepsze reprezentacje z każdej grupy oraz cztery najlepsze z trzecich miejsc.

Koszyk nr 1: Francja, Szwecja, Holandia, Niemcy, Czarnogóra, Hiszpania

Koszyk nr 2: Słowenia, Chorwacja, Austria, Szwajcaria, Serbia, Islandia

Koszyk nr 3: Macedonia Północna, Ukraina, Portugalia, Włochy, Grecja, Kosowo

Koszyk nr 4: Wyspy Owcze, Finlandia, Izrael, Bośnia i Hercegowina, Litwa, Belgia.

Terminarz gier Euro Cup 2026:

15/16.10.2025: Polska – Słowacja

18/19.10.2025: Rumunia – Polska

4/5.03.2026: Polska – Norwegia

7/8.03.2026: Norwegia – Polska

8/9.04.2026: Słowacja – Polska

11/12.04.2026: Polska – Rumunia

21/27.09.2026: turniej finałowy

PAP