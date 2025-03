Poniedziałek może oznaczać tylko jedno - kolejny odcinek programu Polsat Sport Talk. Tym razem gościem Marcina Lepy będzie trzykrotny medalista Igrzysk Paralimpijskich w szermierce a dzisiaj trener, Stefan Makowski. Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go.

Jak co poniedziałek zapraszamy na Polsat Sport Talk. To podcast, który wyróżnia się wszechstronnością – w odróżnieniu od tematycznych serii, takich jak SiatCast czy Futbol Cast, porusza szeroką gamę sportowych tematów. Do studia zapraszani są goście z różnych zakątków świata sportu i mediów.

Tym razem gościem Marcina Lepy będzie trzykrotny medalista Igrzysk Paralimpijskich w szermierce a dzisiaj trener, Stefan Makowski. Tematami rozmowy będą korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego dla dorosłych oraz dzieci płynące z uprawiania sportu.

Dlaczego sport dla osób z niepełnosprawnościami może być drogą do odnalezienia swojego miejsca w społeczeństwie? Jakie przeszkody często trzeba pokonać, aby na tę drogę wejść? Na te oraz wiele innych pytań, poszukamy odpowiedzi w poniedziałkowym programie.

Transmisja programu Polsat Sport Talk w Polsacie Sport 1, na Polsatsport.pl oraz na Polsat Box Go. Początek o godzinie 9:00.

