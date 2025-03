Tauron Liga: Sokół & Hagric Mogilno - Metalkas Pałac Bydgoszcz. Relacja live i wynik na żywo

Beniaminek z Mogilna jeszcze do niedzielnego późnego wieczora nie był pewny utrzymania w Tauron Lidze. Wynik spotkania ITA TOOLS Stali Mielec - Energa MKS Kalisz (3:1 dla mielczanek) oznacza jednak, że Sokół & Hagric pozostanie w elicie na kolejny sezon, a do niższej klasy rozgrywkowej spadnie ekipa z Kalisza.

Zespołu trenera Mariusza Grabdy już na pewno w swoim debiutanckim sezonie w Tauron Lidze zajmie przedostatnie, jedenaste miejscu. W spotkaniu z Metalkasem Pałacem stanie przed szansą, by zakończyć udział w rozgrywkach zwycięstwem przed własną publicznością.

Bydgoszczanki, które obecnie zajmują siódmą lokatę i mogą już szykować się do ćwierćfinałów, będą walczyć w Mogilnie o to, by przystąpić do play-offów z lepszej pozycji. Jeśli wygrają, wyprzedzą ITA TOOLS STAL Mielec i przesuną się na szóste miejsce.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Sokół & Hagric Mogilno - Metalkas Pałac Bydgoszcz w poniedziałek 17 marca od godziny 19.00 na Polsatsport.pl.

GW, Polsat Sport