Środa Mistrzów. Siatkarska magia - najlepsze akcje polskich klubów (WIDEO)

JSW Jastrzębski Węgiel, Aluron CMC Warta Zawiercie oraz PGE Projekt Warszawa to trzy polskie kluby, które walczą o awans do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. W pierwszych meczach ćwierćfinałowych rywalizowały ze zmiennym szczęściem, jednak rewanże rozgrywają na własnym terenie i mają szansę znaleźć się w czołowej czwórce. W dotychczasowych meczach tych zespołów nie brakowało efektownych akcji. Najlepsze z nich w załączonych materiałach wideo.

Aluron CMC Warta Zawiercie to najlepsza drużyna grupy C, która pierwszą fazę rozgrywek Ligi Mistrzów zakończyła z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Jurajscy Rycerze pewnie pokonali na wyjeździe niemiecki SVG Luneburg 3:0. Mają więc najłatwiejsze zadanie wśród polskich drużyn - muszą wygrać dwa sety, by przypieczętować awans.

Top 20 - najlepsze akcje Aluron CMC Warty Zawiercie:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

PGE Projekt Warszawa to najlepsza drużyna spośród wszystkich uczestników fazy grupowej trwającej edycji Ligi Mistrzów. W grupie A podopieczni trenera Piotra Grabana osiągnęli imponujący bilans: mecze 6–0, komplet 18 punktów, sety 18–2. W pierwszym meczu ćwierćfinału ulegli jednak w Turcji drużynie Halkbank Ankara 1:3 i w rewanżu czeka ich trudne zadanie - muszą wygrać mecz za trzy punkty i jeszcze złotego seta.

Top 20 - najlepsze akcje PGE Projektu Warszawa:

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

JSW Jastrzębski Węgiel w pierwszej fazie rozgrywek rywalizował w grupie E. Podobnie jak pozostałe polskie kluby zakończył ją na pierwszej pozycji w tabeli z kompletem zwycięstw. W pierwszym spotkaniu ćwierćfinału mistrzowie Polski dość niespodziewanie ulegli w Grecji ekipie Olympiakosu Pireus 2:3, choć prowadzili już 2:0. Wciąż są jednak faworytami w rewanżowym starciu w Jastrzębiu-Zdroju.

Top 20 - najlepsze akcje JSW Jastrzębskiego Węgla: