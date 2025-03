Tauron Liga: ŁKS Commercecon Łódź - PGE Grot Budowlani Łódź. Transmisja TV i stream online. Gdzie obejrzeć?

Choć obie ekipy są pewne gry w play-offach, to emocji na boisku można się spodziewać co niemiara. W ramach 22. kolejki Tauron Ligi ŁKS Commercecon Łódź zmierzy z PGE Grot Budowlani Łódź. Kto wygra tym razem w derbach Łodzi? Transmisja meczu ŁKS Commercecon Łódź - PGE Grot Budowlani Łódź w Polsacie Sport 1 oraz online na Polsat Box Go.