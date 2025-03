Przed nami jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku w MMA z punktu widzenia polskich kibiców. Wielkimi krokami zbliża się UFC Fight Night 255. Największa organizacja mieszanych sztuk walki po raz kolejny zawita do Londynu. W rozpisce znalazło się dwóch Biało-Czerwonych - Jan Błachowicz i Marcin Tybura. Kiedy gala UFC w Londynie? O której godzinie? Gdzie obejrzeć? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport 2 oraz na Polsat Box Go.

Będzie to pierwsze wydarzenie w tym roku, które amerykański gigant zorganizuje w Europie. W main evencie do klatki wejdzie bohater angielskiej publiczności Leon Edwards. Były mistrz kategorii półśredniej spróbuje wrócić na zwycięskie tory po utracie tytułu w starciu z Belalem Muhammadem.

Pierwotnie rywalem "Rocky'ego" miał być Jack Della Maddalena, ale Australijczyk otrzymał propozycję walki o pas na majowej gali, którą zaakceptował. W związku z tym organizacja musiała znaleźć nowego przeciwnika Edwardsowi. Finalnie padło na Seana Brady'ego. Amerykanin z 18 zawodowych potyczek przegrał tylko jedną. W ostatnim występie w MMA zawodnik z Filadelfii pokonał na punkty Gilberta Burnsa.

Walka wieczoru sobotniej gali zapowiada się znakomicie, lecz oczy polskich fanów będą zwrócone przede wszystkim w kierunku dwóch innych starć. W piątym pojedynku karty wstępnej do oktagonu wejdzie Tybura. Najlepszy polski "ciężki" od lat cieszy się dużym uznaniem w UFC. Od dłuższego czasu zawodnik Ankos MMA plasuje się w czołowej dziesiątce rankingu królewskiej kategorii wagowej. W ostatnim występie "Tybur" pokonał przez TKO dobrze zapowiadającego się Brazylijczyka Jhonatę Diniza. Na gali w Londynie 39-latek ponownie skrzyżuje rękawice z rywalem, który uchodzi za spory talent.

Przeciwnikiem Polaka będzie Mick Parkin. Anglik nie zaznał jeszcze porażki w zawodowym MMA. Z 10 wygranych pojedynków siedem zakończył przed czasem. Po raz ostatni triumfował w lipcu zeszłego roku na UFC 304. Wówczas jego oponentem był Łukasz Brzeski. Parkin rozprawił się z reprezentantem Polski w niewiele ponad trzy minuty. Teraz Tybura stanie przed szansą na pomszczenie porażki rodaka.

Z kolei w co main evencie dojdzie do walki, na którą polscy kibice czekali od dawna. Od ostatniego pojedynku z udziałem Jana Błachowicza minęło niemal 20 miesięcy. W tym czasie "Cieszyński Książę" zmagał się z problemami zdrowotnymi, m.in. przeszedł operację kontuzjowanych łokci. Aktualnie ze zdrowiem 42-latka jest wszystko w porządku i nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł stoczyć bój w klatce UFC.

Przed byłym mistrzem organizacji w wadze półciężkiej trudne zadanie. Po drugiej stronie maty stanie Carlos Ulberg. Nowozelandczyk w UFC przegrał tylko raz i było to w 2021 roku. Od tamtej pory zanotował serię siedmiu wygranych, z czego tylko w dwóch przypadkach o wyniku musieli decydować sędziowie. "Black Jag" to wschodząca gwiazda dywizji do 205 funtów. Ewentualne zwycięstwo nad Błachowiczem prawdopodobnie utorowałoby mu drogę do walki mistrzowskiej.

Należy jednak pamiętać, że Polak ma podobne ambicje. Tym bardziej, że kilka tygodni temu nowym mistrzem UFC w kategorii półciężkiej został Magomed Ankalaev, a zatem zawodnik, z którym Błachowicz swego czasu zremisował. Panowie mają między sobą niedokończone sprawy i niewykluczone, że po potencjalnej wygranej nad Ulbergiem, 42-latek będzie domagał się starcia z Rosjaninem.

Gala UFC w Londynie zapowiada się znakomicie. Łącznie na kibiców czeka siedem potyczek w karcie wstępnej i sześć w karcie głównej. Dodatkowo warto podkreślić, iż gala odbędzie się w godzinach sprzyjających europejskim widzom, co w przypadku amerykańskiej organizacji jest rzadkością.

UFC w Londynie: Błachowicz - Ulberg. Tybura - Parkin. Kiedy? O której godzinie ? Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali UFC w Londynie na sportowych antenach Polsatu. O 16:30 rozpocznie się studio w Polsacie Sport Fight. Następnie na tej samej antenie pokażemy pierwsze pojedynki. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana również w Polsacie Sport 2. Po zakończeniu gali zapraszamy na studio podsumowujące w Polsacie Sport Fight. Całą galę będzie można obejrzeć też na Polsat Box Go.

Karta główna (od 21:00 - Polsat Sport Fight i Polsat Sport 2):



170 lb: Leon Edwards (22-4) - Sean Brady (17-1)

205 lb: Jan Błachowicz (29-10-1) - Carlos Ulberg (11-1)

170 lb: Gunnar Nelson (19-5-1) - Kevin Holland (26-13)

115 lb: Molly McCann (14-7) - Alexia Thainara (11-1)

155 lb: Jordan Vucenic (13-3) - Chris Duncan (12-2)

145 lb: Nathaniel Wood (20-6) - Morgan Charriere (20-10-1)



Karta wstępna (od 18:00 - Polsat Sport Fight, od 20:00 - Polsat Sport Fight i Polsat Sport 2):



155 lb: Jai Herbert (13-5-1) - Chris Padila (15-6)

125 lb: Loneer Kavanagh (8-0) - Felipe dos Santos (8-2)

265 lb: Marcin Tybura (26-9) - Mick Parkin (10-0)

185 lb: Christian Leroy Duncan (10-2) - Andrey Pulyaev (9-2)

115 lb: Shauna Bannon (6-1) - Puja Tomar (9-4)

135 lb: Nathan Fletcher (9-1) - Caolan Loughran (9-2)

155 lb: Guram Kutateladze (13-4) - Kaue Fernandes (9-2)