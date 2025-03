Wołosz, Łukasik i Lavarini już w półfinałach Serie A

Znamy już trzech z czterech półfinalistów włoskiej Serie A siatkarek. w niedzielę awans do najlepszej czwórki wywalczyły mistrz kraju Prosecco Doc Imoco Conegliano, wicemistrz Savino Del Bene Scandicci oraz prowadzona przez selekcjonera reprezentacji Polski Stefano Lavariniego Numia Vero Volley Mediolan.

W niedzielnych spotkaniach wymienione zespoły po raz drugi pokonały swoich ćwierćfinałowych przeciwników. Conegliano bardzo wyraźnie wygrało na wyjeździe z ekipą Bergamo 3:0, w setach do 13, 21 i 19. Kapitan mistrzyń Italii Joanna Wołosz zagrała całe spotkanie i zdobyła dwa punkty (po jednym w ataku i w zagrywce), Martyna Łukasik wchodziła na boisko w drugiej i trzeciej partii. MVP meczu wybrano libero Conegliano Monikę De Gennaro, która od niedzieli jest zawodniczką z największą liczbą występów w Serie A - obecnie ma ich 631.

Numia Vero Volley Mediolan po trzech setach przegrywała z ekipą Megabox Ond. Savio Vallefoglia 1:2, ale w kolejnych dwóch partiach była już wyraźnie lepsza. W tie-breaku zespół Lavariniego prowadził 10:6 i 12:8, by zwyciężyć 15:12. Po 24 punkty zdobyły w tym spotkaniu Paola Egonu z Vero Volley i Simone Lee z Vallefoglii, a nagrodę dla MVP otrzymała środkowa zwycięskiej drużyny Hena Kurtagić, która zanotowała aż 8 punktowych bloków.

Wynikiem 3:2 zakończyło się również drugie ćwierćfinałowe starcie Savino Del Bene Scandicci z Eurotekiem UYBA Busto Arsizio. W bardzo emocjonującej i wyrównanej piątej partii Busto Arsizio miało kilka piłek meczowych, jednak ostatecznie to wicemistrzynie Włoch triumfowały 22:20. Nagroda dla najlepszej zawodniczki meczu trafiła do Ekateriny Antropowej, zdobywczyni aż 32 punktów dla Scandicci.

W półfinale Savino del Bene zagra z Numią Vero Volley Mediolan. Conegliano zmierzy się z lepszym z pary Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara, w której po dwóch spotkaniach jest remis 1-1. W niedzielę siatkarki z Chieri zrewanżowały się rywalkom za porażkę 0:3 sprzed tygodnia i przed własną publicznością zwyciężyły 3:0. Decydujący trzeci mecz zostanie rozegrany 19 marca w Novarze.

W rywalizacji o miejsca od 5. do 12., w której stawką jest miejsce w Pucharze Challenge 2025/2026, do następnej fazy awansowały Wash4green Pinerolo Malwiny Smarzek oraz Bartoccini-Mc Restauri Perugia, w którym występuje Aleksandra Gryka. Pinerolo przeszło do kolejnej rundy bez gry - Il Bisonte Firenze, z którym miał rywalizować zespół polskiej atakującej, oddał dwumecz walkowerem.

Perugia w drugim spotkaniu z Honda Olivero Cuneo po raz drugi zwyciężyła 3:0. Duży udział w wygranej miała Gryka - polska środkowa bloku była najlepiej punktującą zawodniczką meczu (10 punktów, 7/12 w ataku, 2 bloki, 1 as serwisowy) i za swój występ otrzymała tytuł MVP.

Wyniki niedzielnych meczów rundy play-off Serie A siatkarek:

ćwierćfinały

Eurotek UYBA Busto Arsizio - Savino Del Bene Scandicci 2:3 (25:19, 25:22, 23:25, 20:25, 20:22)

stan rywalizacji: 2:0 dla Scandicci. Awans do półfinału: Savino Del Bene Scandicci

Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Numia Vero Volley Mediolan 2:3 (16:25, 25:20, 25:18, 16:25, 12:15)

stan rywalizacji: 2:0 dla Vero Volley. Awans do półfinału: Numia Vero Volley Mediolan

Bergamo - Prosecco Doc Imoco Conegliano 0:3 (13:25, 21:25, 19:25)

stan rywalizacji: 2:0 dla Conegliano. Awans do półfinału: Prosecco Doc Imoco Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri - Igor Gorgonzola Novara 3:0 (28:26, 25:20, 25:23)

stan rywalizacji: 1:1

o miejsca 5-12



Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Honda Olivero Cuneo 3:0 (25:18, 25:17, 27:25)

stan rywalizacji: 2:0 dla Perugii. Awans do kolejnej rundy: Bartoccini-Mc Restauri Perugia

GW, Polsat Sport