Sportowa emerytura dla medalistów Igrzysk Dobrej Woli. "Jakbym wygrała los na loterii"

Od 1 kwietnia medaliści Igrzysk Dobrej Woli będą mogli ubiegać się o tzw. emerytury olimpijskie. Prawo do świadczenia obejmie 26 polskich sportowców. - Dla mnie to jest tak, jakbym wygrała los na loterii - przyznaje medalistka z Moskwy w 1986 r., Ewa Kasprzyk.

Igrzyska Dobrej Woli odbywały się od 1986 do 2001 r. Zostały zainicjowane przez amerykańskiego magnata medialnego Teda Turnera i miały być odpowiedzią na polityczne napięcia między USA a Związkiem Radzieckim, które doprowadziły do bojkotu Igrzysk Olimpijskich w 1980 r. w Moskwie i w 1984 r. w Los Angeles.

ZOBACZ TAKŻE: Za nami IX Kongres Sport Biznes Polska. "Świat Sportu nieustannie ewoluuje"

Pierwsza edycja imprezy odbyła się w Moskwie, a kolejne miały miejsce m.in. w Seattle (1990), Petersburgu (1994), Nowym Jorku (1998) czy Brisbane (2001). Wydarzenie, które początkowo miało dorównywać rozmachem igrzyskom olimpijskim, zaczęło jednak z czasem tracić na popularności, co doprowadziło do zakończenia projektu.

Podczas Igrzysk Dobrej Woli medale zdobyło łącznie 35 polskich zawodniczek i zawodników. Do tej pory większość z nich nie miała prawa do ubiegania się o tzw. emeryturę olimpijską. Wyjątek stanowili ci, którzy jednocześnie byli medalistami olimpijskimi. Ta sytuacja zmieni się od 1 kwietnia 2025 r. Wówczas w życie wejdzie nowelizacja ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r., która zakłada, że medaliści Igrzysk Dobrej Woli także będą mogli otrzymać to świadczenie.

Zmiana obejmie 26 osób, m.in. Dorotę i Mariusza Siudków - medalistów imprez z Nowego Jorku i Brisbane w łyżwiarstwie figurowym.

- Startowali sami najlepsi. Jadąc do Nowego Jorku, nie spodziewaliśmy się medalu. Dla nas był to dziwny okres, bo zazwyczaj przygotowania do sezonu zaczynamy w lipcu, a tu start był już w sierpniu. Zmieniliśmy jednak troszeczkę swoje przygotowania, dzięki czemu pojechaliśmy dobre programy i skończyło się medalami - przyznał Mariusz Siudek w rozmowie z Polsat Sport. - Potem o tych medalach zapomnieliśmy, więc to świadczenie to wielka niespodzianka po 25. latach. Zmiana, która spowoduje, że życie od kwietnia będzie spokojniejsze - podkreślił sportowiec.

Tzw. emerytura olimpijska przyznawana jest polskim sportowcom od 2000 r. i wynosi obecnie ok. 4,9 tys. zł netto miesięcznie. Warunkami przyznania świadczenia są m.in. ukończenie 40. roku życia, polskie obywatelstwo, zaświadczenie o niekaralności czy brak kary dyscyplinarnej za doping w sporcie skutkującej dyskwalifikacją dłuższą niż 24 miesiące.

- Dobrze, że to świadczenie trafi do tych osób - przyznał Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki poseł Tomaszewski po wtorkowym spotkaniu z medalistami Igrzysk Dobrej Woli. - To daje satysfakcję z pracy parlamentarnej. Dowodzi, że umiemy dostrzec ambasadorów polski na arenie światowej i systemowo ich doceniamy.

Wśród medalistów imprezy znajduje się Ewa Kasprzyk, która w 1986 r. z Moskwy przywiozła srebrny medal z biegu na 200 m i do dziś jest rekordzistką Polski na tym dystansie oraz na dystansie 100 m. Sportsmenka zapewniła, że będzie ubiegać się o świadczenie, które jest dla niej "wielką sprawą".

- Dla mnie w tej chwili to jest taka sytuacja, jakbym wygrała los na loterii. Kiedyś skreśliła jakiś kupon, zupełnie nie pamiętała, że go mam, aż nagle ktoś mi powiedział, że wygrałam - podkreśliła była biegaczka. - To jest dla mnie naprawdę wielka sprawa.



Z "emerytury olimpijskiej" skorzysta również Wanda Panfil, która w 1990 r. wywalczyła złoty medal Igrzysk Dobrej Woli w biegu na 10 km. kobiet.

- Atmosfera była wspaniała i nigdy tego nie zapomnę. Obsada była naprawdę bardzo mocna, ale trybuny byłe pełne kibiców i naprawdę bardzo dobrze się dzięki temu biegało - przyznała Panfil. - Jestem zadowolona, że po tak ciężkiej i samotnej pracy, bo do swoich wyników dochodziłam sama i za swoje pieniądze, mogę teraz otrzymać emeryturę - dodała.