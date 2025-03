Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg to rewanżowe spotkanie w ćwierćfinale siatkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

W Lidze Mistrzów trzy polskie zespoły wygrały swoje grupy i wywalczyły bezpośredni awans do ćwierćfinałów. Pierwsze spotkania o półfinał rozegrały jednak ze zmiennym szczęściem.

ZOBACZ TAKŻE: Szykuje się transferowa bomba. Siatkarz stulecia zmieni klub?

Najbliżej finałowej czwórki jest Aluron CMC Warta Zawiercie, który pierwsze starcie z niemieckim SVG Luneburg zgodnie z planem wygrał pewnie 3:0. Podopieczni trenera Michała Winiarskiego we wtorkowym rewanżu u siebie potrzebują tylko dwóch wygranych setów, by zapewnić sobie awans do półfinału.

Turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych zespołów, do którego Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) postanowiła wrócić od tego sezonu, zostanie rozegrany w dniach 16-18 maja w Łodzi.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - SVG Luneburg od godziny 18.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP, Polsat Sport