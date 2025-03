Marquez w pogoni za Rossim. Historyczne rekordy w zasięgu Hiszpana

Podczas GP Argentyny Marc Marquez odniósł swoje 90. zwycięstwo w karierze. To pozwoliło mu wskoczyć na trzecie miejsce w klasyfikacji zwycięzców wszechczasów. Przed nim znajdują się już tylko Valentino Rossi i Giacomo Agostini. Jeśli Hiszpan utrzyma swoją formę, to jest na dobrej drodze, by niedługo wyprzedzić obu Włochów.