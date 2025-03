Nieoczekiwany problem gwiazdy Jagiellonii! Nie będzie debiutu

Selekcjoner Angoli, Pedro Soares Goncalves, przed tygodniem ogłosił listę zawodników powołanych na mecze eliminacyjne przeciwko Libii i Wyspom Zielonego Przylądka. Wśród nich znalazł się Pululu, co było wyrazem uznania dla jego świetnej formy. 25-letni napastnik Jagiellonii miał szansę na długo wyczekiwany debiut w kadrze, jednak los zdecydował inaczej.

We wtorek klub z Białegostoku wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował o absencji Pululu na zgrupowaniu reprezentacji. Oprócz niego na liście nieobecnych znaleźli się także Oskar Pietuszewski oraz Sławomir Abramowicz, którzy nie będą dostępni, odpowiednio, dla kadr Polski u17 oraz u20. Powodem są problemy zdrowotne, ale ich szczegóły pozostają nieznane. Nie wiadomo również, jak długo potrwa przerwa Angolczyka i kiedy wróci on do gry.

Pululu, który jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Konferencji, wykorzysta przerwę reprezentacyjną na rekonwalescencję i powrót do pełni sił. Jego dyspozycja będzie kluczowa dla Jagiellonii, która w kwietniu zmierzy się w ćwierćfinale europejskich rozgrywek z Realem Betis. Transmisje tych spotkań będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu.