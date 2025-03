Rozdano nagrody! Poznaliśmy wyróżnionych na IV Gali Sport Biznes Polska

Nagrody Sport Biznes Polska zostały przyznane w aż 16 kategoriach, co odzwierciedla szeroki wachlarz wyróżnień i zróżnicowane obszary aktywności w polskim sporcie. Prestiżowi tych odznaczeń najlepiej dowodzi fakt, że laureatów wybiera niezależne jury, składające się z aż 98 ekspertów, którzy reprezentują wszystkie sektory branży sportowej. To właśnie oni, dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, mają możliwość dostrzegania i doceniania osiągnięć, które mają istotny wpływ na rozwój zarówno sportu, jak i jego powiązań z biznesem.

Ważnym elementem tego wydarzenia jest stworzenie przestrzeni dla wszystkich, którzy funkcjonują w tym sektorze. Dzięki takim inicjatywom, możliwe staje się nawiązywanie relacji, wymiana doświadczeń i poszerzanie horyzontów. Wspólnota ekspertów, organizacji sportowych, sponsorów i wszystkich zaangażowanych w rozwój polskiego sportu przyczynia się do jednoczenia środowisk i wspólnego działania na rzecz jego przyszłości. To także przykład, jak skuteczne połączenie sportu i biznesu może prowadzić do dalszego rozwoju krajowego rynku, gdzie każda z wyróżnionych inicjatyw ma swój ważny wkład w szerzenie pasji sportowych, innowacji oraz budowanie silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się m.in.:

Klub Sportowy 2024 roku - tytuł ten przypadł drużynie mistrzów Polski oraz ćwierćfinalistów Ligi Konferencji UEFA – sekcji piłki nożnej Jagiellonii Białystok, która udowodniła swoje kompetencje zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku sportowym.



Sportowym Influencerem 2024 roku - tytuł ten otrzymała Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska z Paryża, której pasja i osiągnięcia na ściance wspierają rozwój sportów wspinaczkowych i inspirują młode pokolenia.



Federacją Sportową 2024 roku - nagrodzono Polski Związek Piłki Siatkowej, doceniając nie tylko sukcesy polskich siatkarzy i siatkarek, ale również decyzje zarządu oraz prezesa Sebastiana Świderskiego i jego sztabu, które miały kluczowe znaczenie w rozwoju tego sportu w Polsce.



Lokalną Inicjatywą 2024 roku - statuetkę otrzymał klub Industria Kielce, który zyskał uznanie zarówno na krajowej, jak i międzynarodowej arenie sportowej. Działalność klubu została doceniona również za dynamiczny rozwój projektu lokalnego.

Wydarzenie Sportowe 2024 roku - nagrodzony został Diamentowa Liga – Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej, który zdobył uznanie jurorów nie tylko ze względu na swój ogromny potencjał sportowy, ale także międzynarodowy prestiż i spektakularny rozmach organizacyjny. Wydarzenie to przyciągnęło na Stadion Śląski tysiące kibiców oraz uwagę całego sportowego świata, a poziom rywalizacji stał na absolutnie najwyższym poziomie.

Sportowym Projektem Społecznym 2024 roku - nagrodę otrzymała inicjatywa "Gramy Razem w Walce z Rakiem", realizowana przez ORLEN Superligę we współpracy z Fundacją Cancer Fighters. Projekt ten został doceniony za wyjątkowe połączenie sportu z misją niesienia wsparcia dzieciom zmagającym się z nowotworami, a także za integrację całej społeczności piłki ręcznej wokół ważnego celu charytatywnego.

Nagrodą specjalną za wybitne zasługi dla sportu paralimpijskiego oraz niestrudzoną walkę z niepełnosprawnością zostały uhonorowane Lucyna Kornobys, Natalia Partyka oraz Karolina Pęk. Ich osiągnięcia stanowią symbol determinacji, siły charakteru i przezwyciężania ludzkich ograniczeń, inspirując zarówno sportowców, jak i kibiców na całym świecie. Swoimi występami nie tylko udowadniają, że nie ma barier nie do pokonania, ale także przywracają nadzieję i motywują kolejne pokolenia do przekraczania własnych granic.

