Tajemniczy wpis Fornala, nadał nocny komunikat. "Nadchodzi coś wielkiego"

Fornal to jeden z najbardziej znanych polskich siatkarzy. 27-latek jest kluczowym zawodnikiem reprezentacji Polski, z którą w poprzednim roku sięgnął po olimpijskie srebro.

ZOBACZ TAKŻE: Mecze pięciu polskich klubów siatkarskich na arenie europejskiej w kanałach Polsat Sport



Na niwie klubowej od sezonu 2019/2020 broni barw Jastrzębskiego Węgla. Sukcesywnie budował swoją pozycję w tym zespole i dziś można z całą stanowczością nazwać go gwiazdą tej ekipy.



W ostatnich miesiącach coraz częściej pojawiają się jednak plotki transferowe łączące Fornala z przenosinami do innej drużyny. Dużo mówi się o kierunku zagranicznym, choć oficjalnie wciąż nic nie jest przesądzone.



Fani uważnie śledzą każdy ruch siatkarza, szukając jakichś drobnych wskazówek co do jego przyszłości. Ogromne poruszenie wywołał więc wpis opublikowany przez Fornala w poniedziałkową noc. Dodał on do swojej relacji w serwisie Instagram następujące zdjęcie:

Na fotografii Fornal stoi z teczką i walizką. Poza tym widnieje podpis: "Nadchodzi coś wielkiego". Czy chodzi o transfer? Tego nie wie jeszcze nikt. Fanom pozostaje więc czekać i obserwować dalszy ciąg wydarzeń.