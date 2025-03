Trzęsienie ziemi w Rzeszowie. Ekspert nie rozumie polityki klubu

Decyzja rzeszowskiego klubu jest o tyle zaskakująca, że Developres pod wodzą Maska wygrał w tym sezonie Puchar Polski, zaprezentował się z dobrej strony w Lidze Mistrzyń i jest w grze o triumf w rundzie zasadniczej Tauron Ligi. Poza tym lada moment rozpocznie się faza play-off, czyli decydująca batalia o mistrzostwo kraju.

- W marcu rozchodzą się wizje, jak ma funkcjonować drużyna - na tydzień przed fazą play-off, gdzie za miesiąc kończy się liga i wszyscy się rozchodzą. Ja powtórzę to, co mówiliśmy w zeszłym tygodniu - sponsor płaci i może robić sobie z jego pieniędzmi, co chce, jeżeli to jest wszystko powiązane z kontraktem. Ale biorąc pod uwagę, co Developres osiągnął w tym sezonie - wygrana w Pucharze Polski, w Lidze Mistrzyń osiąga maksimum możliwości i na sam koniec jest ogromne prawdopodobieństwo, że kończy rundę zasadniczą na pierwszym miejscu, nagle rozchodzą się wizję na temat funkcjonowania klubu. Zdaję sobie sprawę, że coś dziwnego się tam wydarzyło. Ktoś się z kimś pokłócił. Klub stwierdził, że rozchodzimy się i dzwonimy po Stefana - przyznał Bednaruk w "Polsat SiatCast".

Wiele wskazuje na to, że powodem rozstania Maska z Developresem były niesnaski wewnątrz drużyny.

- Rozumiem, że są konflikty, bo sam byłem w wielu zespołach, ale one zazwyczaj zdarzają się w momencie, kiedy przegrywasz i jeszcze nie dostajesz pieniędzy przez cztery miesiące. Wówczas robi się bardzo gęsto i gdzieś to musi się rozpaść. Tutaj nie rozumiem do końca, co się dzieje, bo drużyna wygrywa, pieniądze są płacone na czas, wszystko jest na "tak" - skwitował Bednaruk.

Rzeszowski klub błyskawicznie poinformował, że nowym trenerem Developresu będzie Antiga, który pracował w stolicy Podkarpacia w latach 2019-2024, aż pięciokrotnie sięgając po srebrny medal Tauron Ligi oraz dwa Superpuchary Polski.

