Za nami IX Kongres Sport Biznes Polska. "Świat Sportu nieustannie ewoluuje"

Co roku Stowarzyszenie Sport Biznes Polska zrzesza przedstawicieli środowiska sportowo-biznesowego z całego kraju, a jedną z jego kluczowych inicjatyw jest cykliczny Kongres Sport Biznes Polska. Dziewiąta edycja tego wydarzenia odbyła się 18 marca 2025 roku w Warszawie. Kongres stanowi doskonałą okazję do omówienia aktualnej sytuacji polskiego sportu przez praktyków, ekspertów oraz osoby zarządzające tą dynamicznie rozwijającą się branżą.

- Wiemy, jak istotną rolę odgrywa sport w życiu każdego z nas. Niezależnie od tego, czy jesteśmy kibicami, czy aktywnie uczestniczymy w rywalizacji, sport nas pasjonuje. Jeśli jednak chcemy rozwijać go jako branżę, musimy częściej się spotykać. To, co widzi przeciętny kibic - sukcesy polskich sportowców na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata czy innych prestiżowych imprezach - to tylko wierzchołek góry lodowej. Za tymi osiągnięciami stoją ludzie, którzy wpływają na proces treningowy zawodników, zarządzają klubami, organizacjami sportowymi, a także sponsorzy, media i instytucje kształtujące ten ekosystem. Naszym celem jest zebranie wszystkich tych środowisk tutaj, na Kongresie Sport Biznes Polska, abyśmy wspólnie mogli dyskutować o tym, co można ulepszyć i jakie zmiany są potrzebne. Chcemy, by profesjonalne zarządzanie sportem miało realny wpływ nie tylko na jego rozwój w Polsce, ale również na wzrost aktywności fizycznej społeczeństwa - oznajmił Krzysztof Kropielnicki przewodniczący Stowarzyszenia Sport Biznes Polska na rok 2025.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć Galę Sport Biznes Polska?

Świat sportu nieustannie się zmienia, a celem Kongresu Sport Biznes Polska jest zapewnienie uczestnikom dostępu do najświeższych informacji i kluczowych trendów. To nie tylko przestrzeń do merytorycznych dyskusji, ale także platforma wymiany doświadczeń, gdzie eksperci z wieloletnim stażem przedstawiają konkretne rozwiązania dla branży sportowej.

- Dla nas ogromnym zaskoczeniem jest fakt, że choć spotykamy się tylko dwa razy w roku, to za każdym razem udaje nam się zgromadzić coraz większą liczbę uczestników. W tej edycji mamy zarejestrowanych już ponad 1000 osób, co pokazuje dynamiczny rozwój branży sportowej. Świadczy to także o tym, jak bardzo ludzie chcą wymieniać się wiedzą, doświadczeniami i budować wspólne inicjatywy. My tworzymy przestrzeń dla wszystkich, którzy funkcjonują w tym sektorze, by mogli nawiązywać relacje, poszerzać horyzonty i jednoczyć polski sport - powiedział Kropielnicki.

W agendzie znajdowały się zagadnienia dotyczące m.in. sportu kobiet, nowoczesnych trendów w komunikacji i marketingu, roli marek w sponsoringu, efektywnej współpracy samorządów w obszarze sportu oraz rozwoju infrastruktury sportowej w Polsce.

- Nasza historia sięga czasów pandemii, gdy pierwsza edycja kongresu odbyła się w formie zdalnej. Dziś spotykamy się już dwa razy w roku, a liczba uczestników nieustannie rośnie. Kongres obejmuje pięć bloków tematycznych, w ramach których poruszamy zagadnienia związane z komunikacją, marketingiem oraz biznesowym aspektem sportu. W tej edycji szczególny nacisk kładziemy na rozwój sportu kobiecego, a także na kwestie związane z infrastrukturą oraz rolą samorządów w kształtowaniu polityki sportowej. Zależy nam na tym, by dać przestrzeń wszystkim podmiotom funkcjonującym w branży, tworząc platformę do merytorycznej dyskusji i współpracy. Kluczowa jest dla nas nie tylko regularność tych spotkań, ale także budowanie inicjatywy, która będzie trwała i przyciągała coraz większe grono osób zaangażowanych w rozwój polskiego sportu - zakończył przewodniczący.

Transmisja Gali Sport Biznes Polska we wtorek w Polsacie Sport 2, na Polsatsport.pl oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 20.30.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ŁO, Polsat Sport