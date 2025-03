Diamentowa Liga w Polsce Wydarzeniem Sportowym roku!

Stowarzyszenie Sport Biznes Polska od 2020 roku działa na rzecz rozwoju branży sportowo-biznesowej. Jest platformą wymiany wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk dla podmiotów działających na rynku. Jedną z inicjatyw są coroczne nagrody dla marek, organizacji i projektów, które w swoich działaniach stawiają na rozwój, popularyzację oraz wprowadzanie innowacji w świecie sportu i biznesu. W tym roku jury przyznało 16 statuetek Sport Biznes Polska. Nagrodę dla Wydarzenia Sportowego roku drugi raz z rzędu otrzymał Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej.

– Bardzo się cieszymy i dziękujemy całej branży sportowo-biznesowej za docenienie Memoriału. To wyróżnienie pokazuje, jak wysoko udało się nam wspiąć. Tego sukcesu nie byłoby bez ogromnego zaangażowania wielkiego sztabu ludzi, dla których pamięć o Kamili Skolimowskiej ciągle jest bardzo ważna. To także ogromna motywacja do dalszej pracy, bo oczywiście cieszymy się z tego, co udało się nam osiągnąć, ale już spoglądamy w przyszłość – mówi Piotr Małachowski, dyrektor sportowy Memoriału.

W ubiegłym roku Memoriał cieszył się z wielu rekordów. Jubileuszowa edycja zawodów była najlepszym mityngiem na świecie w 2024 roku, wyprzedzając w rankingu World Athletics nawet dwudniowe finały Diamentowej Ligi w Brukseli. Na Stadionie Śląskim wystartowało 46 medalistów igrzysk olimpijskich w Paryżu, w tym aż 13 mistrzów. Podczas zawodów padło w sumie 30 różnych rekordów, w tym 11 najlepszych rezultatów mityngu oraz dwa rekordy świata – Jakoba Ingebrigtsena na 3000 metrów oraz Armanda Duplantisa w skoku o tyczce.

– Wyniki sportowe były niezwykłe, a równie imponujące było to, co działo się na trybunach – cieszy się Marek Plawgo, dyrektor komunikacji Memoriału. – Zasiadło na nich ponad 42 tysiące widzów. To nasz rekord i zarazem gigantyczny wzrost względem poprzedniej edycji. To pokazuje, że „Kama” cieszy się nie tylko prestiżem, ale również popularnością – dodaje Plawgo.

W styczniu Memoriał został też uznany za Wydarzenie Sportowe Roku w Plebiscycie Przeglądu Sportowego.

Diamentowa Liga 2025 na Stadionie Śląskim zapowiada się równie atrakcyjnie. Swój udział potwierdziły już największe gwiazdy – Duplantis, Ingebrigtsen, a także m.in. Natalia Bukowiecka i Ewa Swoboda.

