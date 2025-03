Najważniejsze europejskie klubowe rozgrywki zawitają do Łodzi! Już w połowie maja w Atlas Arenie zobaczymy starcie czterech najlepszych klubów w turnieju Final Four CEV Ligi Mistrzów. Kto zagra w Final Four Ligi Mistrzów? Kiedy Final Four LM? O której godzinie? Sprawdź terminarz.