IX Kongres Sport Biznes Polska: Przyszłość sportu pisana wspólnie – rekord frekwencji, gorące debaty i konkretne rozwiązania

Kongres Sport Biznes Polska ponownie udowodnił, że sport to nie tylko rywalizacja na boisku, ale także dynamicznie rozwijająca się gałąź gospodarki oraz istotny element życia społecznego. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli różnych sektorów, którzy wymieniali się doświadczeniami, omawiali aktualne trendy i kreowali przyszłość polskiego sportu w kontekście biznesu i innowacji.

Kobiety na pierwszym planie – start z przytupem

Kongres otworzyła dyskusja, która wzbudziła emocje i postawiła ważne pytania: "Kobiety w polskim sporcie – jak stwarzać szanse rozwojowe na placu gry i w menedżerskich gabinetach?" Na scenie pojawiły się liderki i liderzy, którzy nie tylko diagnozowali problemy, ale przede wszystkim proponowali konkretne rozwiązania. To nie tylko kwestia parytetów, lecz jakości i potencjału, który wciąż pozostaje niewykorzystany. Polski sport stoi przed ogromną szansą, ale kluczowe jest, aby podejść do niego w sposób strategiczny. Współpraca, inwestycje i otwartość na zmiany to fundamenty, na których powinniśmy budować przyszłość – podkreśla Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Sport Biznes Polska

Sport + Biznes = Sukces

W trakcie Kongresu padło wiele mocnych tez i praktycznych wskazówek. Eksperci dyskutowali o tym, jak sport może być bardziej rentowny i dostępny. Od tematów zrównoważonego sponsoringu, przez strategie marketingowe angażujące pokolenie Z, aż po nowe technologie w zarządzaniu obiektami sportowymi – każda panel kończył się żywą wymianą poglądów i nawiązywaniem nowych kontaktów biznesowych.

Kongres w liczbach – sportowy wynik na medal

● 1 500 uczestników z całej Polski

● 110 prelegentów, w tym liderzy branży, sportowcy i innowatorzy

● 50 paneli i prezentacji, które rozgrzewały do dyskusji

Co dalej?

IX Kongres SBP zakończył się, ale jego echa będą rozbrzmiewać jeszcze długo. Uczestnicy wyjechali z nowymi pomysłami, kontaktami i – co najważniejsze – z przekonaniem, że przyszłość polskiego sportu zależy od wspólnych działań. Już 10 czerwca 2025 w Sopocie odbędzie się kolejne wydarzenie pod szyldem SBP – Sport For Brands.

Informacja prasowa