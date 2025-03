Oficjalnie! Zapadła decyzja w sprawie Chemika Police

Przypomnijmy, że Klub Piłki Siatkowej Chemik Police S.A., występujący w rozgrywkach TAURON Ligi pod nazwą LOTTO Chemik Police, został ukarany odebraniem trzech punktów w trwającym sezonie 2024/2025. Klubowi przysługiwało od tej decyzji prawo do złożenia odwołania. Kara została nałożona na wniosek Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Siatkowej z powodu niedotrzymania przez KPS Chemik Police S.A. terminów regulowania ugód zawartych przed rozpoczęciem obecnego sezonu rozgrywkowego, co było podstawą do wydania licencji nadzorowanej w tym sezonie.

Zobacz także: Lotto Chemik Police ukarany! Drużynie odjęto punkty w rozgrywkach siatkarskiej Tauron Ligi

Jak podkreślono w wydanej decyzji z 13 lutego 2025, zgodnie z § 83 Regulaminu w przypadku niespełnienia przez klub Ligi przesłanek przewidzianych w Regulaminie Licencyjnym PZPS i przedstawienia przez Komisję Licencyjną PZPS Zarządzającemu wniosku o ukaranie klubu karą pozbawienia 3 punktów w rozgrywkach Ligi, Zarządzający nałożył na klub taką karę regulaminową, zgodnie z wnioskiem Komisji Licencyjnej PZPS. Niespełnienie przez klub przesłanek przewidzianych w Regulaminie Licencyjnym PZPS i złożenie Komisję Licencyjną PZPS wniosku w trakcie trwania sezonu rozgrywek Ligi, powoduje pozbawienie klubu 3 punktów w rozgrywkach Ligi w trakcie trwającego sezonu rozgrywek Ligi.

Jak napisano w oświadczeniu "decyzja z dnia 18 marca 2025 została podjęta przez Sąd Odwoławczy najszybciej, jak to było możliwe, zgodnie z poszanowaniem terminów przysługujących Skarżącemu oraz przepisów prawa. Pragniemy przypomnieć, że kara dla KPS Chemik Police S.A. została nałożona na wniosek Komisji Licencyjnej Polskiego Związku Piłki Siatkowej z powodu niedotrzymania przez KPS Chemik Police S.A. terminów regulowania ugód zawartych przed rozpoczęciem obecnego sezonu rozgrywkowego, co było podstawą do wydania licencji nadzorowanej w tym sezonie".

Lotto Chemik Police zakończył fazę zasadniczą Tauron Ligi na ósmym miejscu w tabeli z dorobkiem 24 punktów. W ćwierćfinale zmierzy się z Developresem Rzeszów.

RM, Polsat Sport, PLS