Pełna mobilizacja we Włoszech. Wszyscy szykują się na przybycie Leona

Czy Bogdanka LUK Lublin już w debiucie w europejskich pucharach sięgnie po trofeum? Polski klub stoi przed wielką szansą na realizację tego celu, ponieważ we środowy wieczór zagra w rewanżu finału Pucharu Challenge z Cucine Lube Civitanova i do sukcesu potrzebuje "tylko" dwóch wygranych setów. Wielkim atutem przedstawiciela PlusLigi jest Wilfredo Leon. Włosi piszą o nim z wielkim respektem, pamiętając doskonale jego występy w SuperLedze.

Lublinianie już mogą mówić o historycznym wyczynie, ponieważ debiut w europejskich pucharach okrasili awansem do finału Pucharu Challenge, w którym rywalem jest włoski gigant - Cucine Lube Civitanova. Dla podopiecznych Giampaolo Medeiego, który jeszcze w zeszłym sezonie był szkoleniowcem Asseco Resovii Rzeszów, gra w zmaganiach na Starym Kontynencie to chleb powszedni. Piszą o tym żurnaliści z Italii, którzy podkreślają, że klub walczy już o siódme europejskie trofeum.

Cucine to jeden z najbardziej utytułowanych klubów na Półwyspie Apenińskim. Na koncie posiada dwa triumfy w Lidze Mistrzów - w 2002 oraz 2019 roku. Do tego wygrał Puchar Challenge w 2011 roku oraz trzykrotnie sięgnął po Puchar CEV w 2001 oraz 2005 i 2006 roku. Możliwość konfrontowania się z takim rywalem to już nobilitacja dla Bogdanki, a przecież lublinianie wygrali pierwsze finałowe starcie 3:1 i są o krok od sprawienia niespodzianki.

Do pełni szczęścia potrzeba dwóch wygranych setów, ale łatwo nie będzie, bo we Włoszech panuje pełna mobilizacja przed rewanżem. Media rozpisują się o gorącej atmosferze, która ma panować w Eurosuole Forum.

"Cucine jest gotowe na ekscytujące wyzwanie. Cel jest prosty - odrobienie strat i sięgnięcie po trofeum przed własną publicznością. Wieczór zapowiada się na gorący. Hala ma zostać wypełniona po brzegi fanami w czerwonych koszulkach, gotowych pchnąć ekipę Medeiego do przodu. Po porażce 1:3 w Polsce, Lube musi wygrać 3:0 lub 3:1, aby doprowadzić do złotego seta. Każdy inny wynik premiuje drużynę Massimo Bottiego, który w rewanżu będzie mógł skorzystać z usług fenomenalnego Wilfredo Leona - MVP pierwszego meczu" - piszą żurnaliści w Italii.

- W niedzielę znakomicie zagraliśmy przeciwko Milano. Pokazaliśmy moc i teraz musimy ponownie zaprezentować na boisku taką samą złość i energię. Chcemy, żeby obiekt Eurosuole Forum był naszą bronią, naszym dodatkowym atutem. Zapraszam wszystkich kibiców do wspierania nas. To będzie wyjątkowy wieczór - mówi jedna z gwiazd Cucine, Marko Podrascanin, który był w kadrze tego zespołu, gdy ten sięgał po Puchar Challenge niespełna 15 lat temu.

Włosi czują respekt nie tylko przed Leonem, którego znają doskonale z występów w barwach Perugii.

"Skład polskiego zespołu jest nieskazitelny, zwłaszcza w tych rozgrywkach, w których odniósł komplet dziewięciu zwycięstw. W kadrze są tacy zawodnicy jak Komenda, Sasak, Leon, Sawicki, McCarthy, Grozdanov i Hoss. Cucine mocno skomplikowało sobie sytuację po porażce w Polsce, ale entuzjazm towarzyszący drużynie po wygranej w lidze z Milano zwiększy jej pewność siebie" - czytamy we włoskich mediach.

Lublinianie walczą, aby zostać trzecim polskim zespołem, który sięgnął po Puchar Challenge. Rok temu najlepszy w tych rozgrywkach okazał się PGE Projekt Warszawa, natomiast w 2012 roku to trofeum zdobył AZS Częstochowa. Najwięcej zwycięstw zanotowała włoska Modena - pięć.

Mecz Cucine Lube Civitanova - Bogdanka LUK Lublin od godz. 20:15 w Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Box Go.

