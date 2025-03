Wygrali mecz, ale przegrali złotego seta! Siatkarze Projektu odpadli z Ligi Mistrzów

PGE Projekt Warszawa pokonał Halkbank Ankara 3:0 w rewanżowym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów siatkarzy. W pierwszym meczu drużyna z Turcji wygrała 3:1, w tej sytuacji półfinalistę wyłonił złoty set, w którym górą byli goście (12:15). Halkbank awansował do turnieju finałowego i zmierzy się w półfinale z lepszym z pary Mint Vero Volley Monza - Sir Sicoma Monini Perugia.

Siatkarze PGE Projeku w pierwszych akcjach wypracowali sobie przewagę (4:1, 8:4), którą utrzymywali w dalszej części seta. Goście gonili wynik (11:9), złapali kontakt (18:17), ale drużyna z Warszawy grała skuteczniej i rozegrała końcówkę po swojej myśli. Punktowy blok dał piłkę setową, a chwilę później Jurij Semeniuk posłał asa i ustalił wynik na 25:20.

Zobacz także: Trener siatkówki wyprowadzony z hali przez policję. Klub stanął za nim murem

Początek drugiej odsłony to wyrównana gra obu zespołów (10:10). W środkowej części seta przewagę uzyskali skuteczniejsi w ofensywie siatkarze Projektu (14:12). Goście trzymali kontakt do stanu 16:15, ale siatkarze trenera Piotra Grabana wygrali cztery akcje przy zagrywkach Tobiasa Branda (20:15), a później trzy kolejne (23:16). Jakub Kochanowski wywalczył piłkę setową (24:17), a w ostatniej akcji skutecznie zaatakował Artur Szalpuk (25:19).

Trzecia partia toczyła się przy minimalnej przewadze zespołu z Warszawy (9:7, 13:11), który odskoczył rywalom przy zagrywkach Semeniuka (17:12). Halkbank jeszcze ruszył w pogoń (20:18), ale końcówka to pewna gra Projektu. Skuteczny atak Branda dał piłkę setową, a po chwili Semeniuk uderzył z przechodzącej piłki i zakończył seta (25:20).

Wygrana gospodarzy za trzy punkty oznaczała, że ćwierćfinałową rywalizację miał rozstrzygnąć złoty set. Początek decydującej partii nerwowy w wykonaniu Projektu i to przyjezdni uzyskali przewagę. Przy zmianie stron Projekt tracił trzy oczka do rywali (5:8). Gospodarze nie byli w stanie odrobić strat, nie ustrzegli się błędów, a w ekipie z Ankary skutecznie grał Yoandy Leal (8:12). W ostatniej akcji meczu Dick Kooy przypieczętował awans Halkbanku Ankara do turnieju finałowego (12:15).





Skrót meczu Projekt - Halkbank:



Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Najwięcej punktów: Bartłomiej Bołądź (18), Artur Szalpuk (18), Tobias Brand (13), Jurij Semeniuk (11) – Projekt; Dick Kooy (15), Marek Sotola (14), Yoandy Leal (11) – Halkbank. MVP: Dick Kooy (13/29 = 45% skuteczności w ataku + 2 asy; 35% pozytywnego przyjęcia)

Półfinałowym przeciwnikiem Halkbanku będzie jedna z włoskich drużyna - zwycięzca rywalizacji Sir Sicoma Perugia (w której grają Kamil Semeniuk i Łukasz Usowicz) i Vero Volley Monza. Pierwsze spotkanie ekipa z Perugii wygrała 3:1. Rewanż zostanie rozegrany w czwartek. Turniej finałowy z udziałem czterech najlepszych drużyn zostanie rozegrany w dniach 16-18 maja w Łodzi.

PGE Projekt Warszawa - Halkbank Ankara 3:0 (25:20, 25:19, 25:20); złoty set – 12:15

Projekt: Jan Firlej, Tobias Brand, Jurij Semeniuk, Bartłomiej Bołądź, Artur Szalpuk, Jakub Kochanowski – Damian Wojtaszek (libero) oraz Kevin Tillie, Karol Borkowski, Andrzej Wrona. Trener: Piotr Graban.

Halkbank: Dick Kooy, Sercan Yuksel Bidak, Marek Sotola, Yoandy Leal, Micah Ma'a, Yunus Emre Tayaz – Volkan Done (libero) oraz Caner Cicekoglu, Mirza Lagumdzija, Izzet Unver. Trener: Igor Kolaković.

Pierwszy mecz 1:3. Awans: Halkbank Ankara.

WYNIKI MECZÓW LIGI MISTRZÓW SIATKARZY