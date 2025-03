Puchar CEV: Ziraat Bankasi Ankara - Itas Trentino. Relacja live i wynik na żywo

Ziraat Bankasi Ankara - Itas Trentino to rewanżowe spotkanie półfinału Pucharu CEV. Relacja live i wynik na żywo meczu Ziraat Bankasi Ankara - Itas Trentino na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:00.

Stawką rywalizacji pomiędzy Ziraatem Bankasi Ankara a Itasem Trentino jest awans do finału drugich co do ważności europejskich rozgrywek - Pucharu CEV. Po pierwszym starciu w lepszym położeniu znajdują się zawodnicy z Włoch, jednak ich zaliczka nie jest duża, bowiem u siebie triumfowali 3:2, odwracając wynik spotkania ze stanu 0:2.

ZOBACZ TAKŻE: Pełna mobilizacja we Włoszech. Wszyscy szykują się na przybycie Leona

Gwiazdą Trentino jest Alessandro Michieletto, który przed tygodniem zdobył aż 27 punktów. Ważnymi elementami w układance trenera Fabio Soliego są również Kamil Rychlicki, Daniele Lavia czy Fabio Cesar Gualberto.

W barwach Ziraatu Bankasi bryluje z kolei doświadczony atakujący - Matthew Anderson. Amerykanin poprzednio zapisał na swoje konto 21 "oczek". O sile ekipy z Ankary stanowią także Wouter ter Maat, Emre Vahit Savas i Trevor Clevenot.

Zwycięski zespół zagra o tytuł w Pucharze CEV, a jego przeciwnikiem będzie Asseco Resovia Rzeszów lub Tours VB.

