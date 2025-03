Puchar Challenge: Cucine Lube Civitanova - Bogdanka LUK Lublin. Relacja live i wynik na żywo

Cucine Lube Civitanova - Bogdanka LUK Lublin to wielki finał Pucharu Challenge. Relacja live i wynik na żywo meczu Cucine Lube Civitanova - Bogdanka LUK Lublin na Polsatsport.pl.

W pierwszym finałowym spotkaniu Pucharu Challenge, siatkarze zespołu z Lublina pokonali włoskich rywali 3:1 (25:20, 22:25, 25:18, 26:24). Do wygrania pierwszego europejskiego pucharu w historii polski klub ten potrzebuje dwóch wygranych setów.

Jednym z najmocniejszych punktów Bogdanki LUK Lublin pozostaje Wilfredo Leon, który poprowadził zespół do wygranej w pierwszej odsłonie finału. Polak ma doświadczenie w rywalizacji z Cucine - niejednokrotnie mierzył się z siatkarzami tego zespołu, jeszcze jako zawodnik Sir Safety Perugia. Dodatkowo Leon czterokrotnie sięgał po Ligę Mistrzów z Zenitem Kazań, co czyni go jeszcze większym atutem klubu w meczu o tak wysokiej stawce.

Cucine Lube Civitanova ma na koncie dwa triumfy w Lidze Mistrzów, trzy zwycięstwa w Pucharze CEV, a do tego wygraną w Pucharze Challenge w 2011. Bogdanka jest więc blisko od sprawienia wielkiej niespodzianki, pokonując tak utytułowanego rywala, będącego faworytem spotkania finałowego.

Gospodarze rewanżu dalej mają szansę na odwrócenie losów spotkania, choć klub z PlusLigi zdeterminowany jest, aby na włoskiej ziemi zagrać tak dobrze, jak w Lublinie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Cucine Lube Civitanova - Bogdanka LUK Lublin od 20:15 na Polsatsport.pl.

