Trudna sytuacja PGE Projektu Warszawa. Polski zespół przed nie lada wyzwaniem

Przed siatkarzami PGE Projektu Warszawa ciężkie zadanie. Stołeczny zespół - chcąc awansować do Final Four Ligi Mistrzów - musi odrobić straty z pierwszego spotkania ćwierćfinałowego z Halkbankiem Ankara. Jak wyglądała rywalizacja przed tygodniem?

Nieoczekiwanie w zeszłą środę to Halkbank Ankara przybliżył się do najlepszej czwórki trwającej edycji Ligi Mistrzów. Turecka ekipa sprawiła niespodziankę przed własną publicznością, ogrywając 3:1 PGE Projekt Warszawa.

Inaugurujący set tamtego starcia dość szybko ułożył się pod gospodarzy, którzy najpierw wypracowali sobie przewagę czterech punktów (13:9), a moment później powiększyli ją już do sześciu (16:10). Halkbank prowadzenia nie oddał już do końca, zamykając pierwszą partię wynikiem 25:20.

Druga odsłona rywalizacji była przebudzeniem Projektu. Podopieczni Piotra Grabana od samego startu byli minimalnie z przodu, a w końcówce docisnęli, odjeżdżając przeciwnikom i doprowadzając do remisu.

Kolejne dwa akty zmagań należały już jednak bezdyskusyjnie do siatkarzy Halkbanku, którzy zwyciężali do 15 i 18, odnosząc tym samym wiktorię w całym spotkaniu i notując cenną zaliczkę przed rewanżem w Warszawie.

W barwach ekipy z Ankary brylował przede wszystkim Yoandy Leal. Kubańczyk zdobył 23 "oczka" i został uznany MVP. Ze świetnej strony pokazali się także Marek Sotola (18 pkt) i Dick Kooy (15 pkt). Patrząc na całokształt, Halkbank stanowił monolit, który ciężko było zburzyć warszawiakom.

W szeregach Projektu natomiast wyróżniał się Bartłomiej Bołądź. Atakujący zakończył 14 akcji, ale przy dyspozycji pozostałych kolegów to było za mało, żeby nawiązać walkę ze świetnie dysponowanymi zawodnikami tureckiej drużyny.

Stawką jest awans do Final Four Ligi Mistrzów. Aby się tam znaleźć, polski zespół musi w środę na Torwarze pokonać Halkbank 3:0 lub 3:1, a następnie wyjść zwycięsko jeszcze ze złotego seta. Inne rezultaty dają przepustkę do turnieju w Łodzi klubowi z Turcji.

