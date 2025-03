Polscy fani MMA z niecierpliwością czekają na UFC Fight Night 255. Podczas gali w Londynie do klatki wejdzie dwóch reprezentantów Polski - Jan Błachowicz i Marcin Tybura. Kto zawalczy na UFC w Londynie? Oto karta walk gali.

Jako pierwszy, bo w piątym pojedynku wydarzenia, wystąpi Tybura. Najlepszy zawodnik kategorii ciężkiej znad Wisły skrzyżuje rękawice z niepokonanym Anglikiem Mickiem Parkinem. Przypomnijmy, że "Tybur" to uznana marka w królewskiej dywizji. W jej rankingu plasuje się na ósmej lokacie. W ostatniej walce zawodnik Ankos MMA pokonał przed czasem Jhonatę Diniza. Teraz ponownie przyjdzie mu zmierzyć się z młodym i żądnym krwi rywalem.

ZOBACZ TAKŻE: UFC w Londynie: Błachowicz - Ulberg. Tybura - Parkin. Gdzie obejrzeć?

Z kolei starcie z udziałem Błachowicza będzie jednym z głównych dań gali. "Cieszyński Książę" wejdzie do oktagonu w co-main evencie. Będzie to dla niego pierwsza walka od lipca 2023 roku. Długa przerwa 42-latka wynikała m.in. z kontuzji i operacji. Teraz były mistrz wagi półciężkiej skrzyżuje rękawice z wschodzącą gwiazdą dywizji - Carlosem Ulbergiem. Nowozelandczyk jest niepokonany od 2021 roku, a do tego w ostatnich występach prezentował wyborną dyspozycję. Czy Polak zatrzyma rozpędzonego przeciwnika?

Pojedynki Polaków to niejedyne atrakcje na gali w stolicy Anglii. W walce wieczoru bohater lokalnej publiczności Leon Edwards stoczy bój z Seanem Brady'm. Interesująco zapowiada się również m.in. potyczka Gunnara Nelsona z Kevinem Hollandem.

Transmisja gali UFC w Londynie na sportowych antenach Polsatu. O 16:30 rozpocznie się studio w Polsacie Sport Fight. Następnie na tej samej antenie pokażemy pierwsze pojedynki. Od godziny 20:00 gala będzie transmitowana również w Polsacie Sport 2. Po zakończeniu gali zapraszamy na studio podsumowujące w Polsacie Sport Fight. Całą galę będzie można obejrzeć też na Polsat Box Go.

Karta walk UFC w Londynie. Kto walczy?

Karta główna (od 21:00 - Polsat Sport Fight i Polsat Sport 2):



170 lb: Leon Edwards (22-4) - Sean Brady (17-1)

205 lb: Jan Błachowicz (29-10-1) - Carlos Ulberg (11-1)

170 lb: Gunnar Nelson (19-5-1) - Kevin Holland (26-13)

115 lb: Molly McCann (14-7) - Alexia Thainara (11-1)

155 lb: Jordan Vucenic (13-3) - Chris Duncan (12-2)

145 lb: Nathaniel Wood (20-6) - Morgan Charriere (20-10-1)



Karta wstępna (od 18:00 - Polsat Sport Fight, od 20:00 - Polsat Sport Fight i Polsat Sport 2):



155 lb: Jai Herbert (13-5-1) - Chris Padila (15-6)

125 lb: Loneer Kavanagh (8-0) - Felipe dos Santos (8-2)

265 lb: Marcin Tybura (26-9) - Mick Parkin (10-0)

185 lb: Christian Leroy Duncan (10-2) - Andrey Pulyaev (9-2)

115 lb: Shauna Bannon (6-1) - Puja Tomar (9-4)

135 lb: Nathan Fletcher (9-1) - Caolan Loughran (9-2)

155 lb: Guram Kutateladze (13-4) - Kaue Fernandes (9-2)