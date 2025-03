IV Gala Sport Biznes Polska: Święto sportu i biznesu. Najlepsi z najlepszych nagrodzeni!

Blask reflektorów, wyjątkowe emocje i gromkie brawa – IV Gala Sport Biznes Polska po raz kolejny udowodniła, że sport i biznes w Polsce to duet, który rozwija się w zawrotnym tempie. W eleganckich wnętrzach Hotelu Hilton Warsaw City wręczono nagrody dla tych, którzy nie tylko podnoszą poprzeczkę na arenach sportowych, ale także wyznaczają nowe standardy w zarządzaniu, marketingu i społecznej odpowiedzialności.

Triumf liderów, inspiracja dla wszystkich

W trakcie gali wręczono 16 prestiżowych nagród, honorując kluby, organizacje, firmy i osoby, które w 2024 roku zrealizowały przełomowe projekty na styku sportu i biznesu. "To nie tylko wyróżnienia, ale przede wszystkim dowód na to, że polski sport i biznes dynamicznie rozwija się i profesjonalizuje, realizuje wartościowe projekty, a także wprowadza innowacyjne rozwiązania, które kształtują nową jakość w branży!" – podkreśla Łukasz Banaszak, Dyrektor Zarządzający Stowarzyszenia Sport Biznes Polska.



Wśród zwycięzców znaleźli się zarówno liderzy rynku, jak i organizacje, które udowadniają, że sukces nie zależy od skali, lecz od determinacji i kreatywności.



SEKTOR I – SPONSORING I MARKETING



Sponsor Sportu 2024 roku: Orlen S.A



Projekt Sponsoringowy 2024 roku: Betclic x 1/2/3 Liga



Aktywacja Sponsoringowa 2024 roku: Lancerto x Michał Probierz (EURO 2024)



Kampania Marketingowa 2024 roku: „LOTTO Drużyna Marzeń”



SEKTOR II – ORGANIZACJE SPORTOWE I SPORTOWCY



Federacja Sportowa 2024 roku: Polski Związek Piłki Siatkowej



Liga Sportowa 2024 roku: PGE Ekstraliga



Klub Sportowy 2024 roku: Jagiellonia Białystok



Sportowy Influencer 2024 roku: Aleksandra Mirosław



SEKTOR III – SPORT W SAMORZĄDACH



Sportowy Samorząd 2024 roku: Województwo Śląskie



Lokalna Inicjatywa Sportowa 2024 roku: KS ISKRA KIELCE S.A. „Jesteśmy u Ciebie na dzielni”



Obiekt Sportowy 2024 roku: ArcelorMittal Park



Ośrodek Sportu 2024 roku: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Elbląg



SEKTOR IV – KATEGORIE SPECJALNE



Wydarzenie Sportowe 2024 roku: Diamentowa Liga Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej



Sportowy Projekt Społeczny 2024 roku: "Gramy Razem w Walce z rakiem - Superliga"



Innowacja Sportowa 2024 roku: InPost - robot na meczach reprezentacji Polski



Nagroda Specjalna SBP: Natalia Partyka, Karolina Pęk i Lucyna Kornobys

Niezapomniany wieczór, który inspiruje do działania

Gala Sport Biznes Polska to nie tylko podsumowanie osiągnięć minionego roku, ale także inspiracja do dalszego rozwoju. Wspólne świętowanie sukcesów pokazało, że przyszłość polskiego sportu opiera się na współpracy, innowacji i pasji. Kolejna edycja gali z pewnością przyniesie nowe, ekscytujące historie oraz kolejne kroki w kierunku profesjonalizacji i globalnej rozpoznawalności polskiego sportu. Do zobaczenia za rok!

