Jan Zieliński oraz Sander Gille zmierzą się w pierwszej rundzie rywalizacji gry podwójnej w Miami z meksykańsko-chilijskim duetem Santiago Gonzalez/Alejandro Tabilo.

Jan Zieliński zdecydował się w tym sezonie na zmianę partnera deblowego. Aktualnie występuje on z belgijskim tenisistą Sander Gillem. Na ten moment współpraca ta wygląda całkiem obiecująco. Polak z Belgiem mogą się poszczycić dojściem do finałów w turniejach w Rotterdamie oraz Marsylii.

W ostatnim czasie brali udział w zawodach w Acapulco oraz Indian Wells, lecz tam nie osiągnęli znaczących wyników, odpadając już po pierwszych rozegranych spotkaniach. Przed występem w Miami udali się jeszcze do Phoenix w amerykańskim stanie Arizona, gdzie odbył się turniej rangi Challenger. Tam obaj panowie doszli do półfinału, w którym przegrali dopiero po super tie-breaku do 5, grając przeciwko parze Austin Krajicek/Rajeev Ram.

Teraz przyjdzie im rywalizować w Miami na Florydzie. Tu w pierwszej rundzie rywalami Zielińskiego i Gille'a będzie Meksykanin Santiago Gonzalez oraz Chilijczyk Alejandro Tabilo.

Transmisja online meczu Zieliński/Gille - Gonzalez/Tabilo od godz. 20:30 na Polsatsport.pl i w Polsat Box Go.