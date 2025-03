Polscy piłkarze w najbliższych meczach eliminacji mistrzostw świata w Warszawie - ze 142. w światowym rankingu Litwą i 168. Maltą - będą zdecydowanymi faworytami. W czwartek odbędzie się konferencja prasowa z udziałem trenera i reprezentantów Polski. Transmisja wydarzenia na Polsatsport.pl, w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go.

Litwini spadli jesienią do dywizji D Ligi Narodów, czyli na czwarty, najniższy poziom. Przegrali wszystkie mecze w tej edycji - po dwa razy z Rumunią, Kosowem i Cyprem.

Na marcowe spotkania powołanie do litewskiej kadry otrzymali m.in. piłkarze z klubów polskiej 1. ligi (drugi poziom) - Dominykas Barauskas z Górnika Łęczna i Titas Milasius z ostatniej w tabeli Pogoni Siedlce.

Natomiast Malta występowała jesienią w Lidze Narodów w dywizji D. Zajęła drugie miejsce w trzyzespołowej grupie, za Mołdawią, a przed Andorą, z którą - w ostatnim meczu - zremisowała 19 listopada u siebie 0:0.

Najbardziej znane nazwisko w reprezentacji tego kraju to... James Lee Carragher z występującego na trzecim poziomie w Anglii Wigan Athletic. 22-letni obrońca otrzymał maltańskie obywatelstwo w lutym, więc jeszcze nie zadebiutował w drużynie narodowej. Daleko mu jednak do sławy ojca - Jamiego, który przez całą karierę występował w Liverpoolu, m.in. w 2005 roku triumfował z "The Reds" w Lidze Mistrzów, a w kadrze Anglii rozegrał 38 meczów.

Tymczasem reprezentacja Polska, obecnie 35. w światowym rankingu, spadła jesienią z najwyższej dywizji Ligi Narodów w dramatycznych okolicznościach - po golu w doliczonym czasie gry w meczu ze Szkocją w Warszawie (1:2).

Trener Probierz ma obecnie problemy kadrowe. Z powodu kontuzji nie wystąpią piłkarze Interu Mediolan - Piotr Zieliński i Nicola Zalewski. Nawet jednak bez kilku liderów obowiązkiem reprezentacji, mającej w składzie graczy m.in. Barcelony, Arsenalu, Aston Villi, Feyenoordu czy Galatasaray, są pewne zwycięstwa nad dwoma najbliższymi rywalami.

Transmisja konferencji reprezentacji Polski w piłce nożnej na Polsatsport.pl, w Polsacie Sport 3 i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 10:15.

